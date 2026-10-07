“Los voy extrañar, jugar acá es lo más lindo que te puede pasar”

Luego de la victoria ante Benín, los shows previstos y el show de Soledad Pastorutti, quien saludó al capitán argentino en la noche de su despedida, para luego entregarle el micrófono y que Lionel Messi tomara la palabra para hablarle a las más de 80.000 almas que llenaron el estadio Monumental, luego de ser ovacionado y tomar aire para evitar emocionarse, el “10” y comenzó diciendo: “Bueno la verdad es difícil decir algo hoy hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo, no me queda mas que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mi defender esta camiseta, hasta en los peores momentos nunca deje de luchar, de venir siempre. Les juro que vendría toda mi vida porque jugar en la Argentina es lo mas lindo que te puede pasar”.

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”

Lionel Messi,

en su despedida

Luego, el astro argentino campeón del mundo en Qatar 2022 expresó sus sentimientos relacionados a su retiro y confesó: “Si bien quiero estar toda la vida acá siento que es el momento. El ultimo mundial estuvimos muy cerquita, la realidad es que no paso nada raro como se dice, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. La peleamos como lo hicimos siempre, lamentablemente no pudimos ser campeones”. Inmediatamente, dejó un mensaje para los jugadores que lo acompañaron en su camino en la Selección y dijo: “Agradecer a mis compañeros por este tiempo que fue mucho, que me hicieron cumplir el sueño de muy chiquito, ser campeón del mundo, campeón de América, la Finalissima. Era salir a competir y salir sabiendo que tenia guerreros al lado que se dejaban la vida”.

Por otra parte, también le agradeció a los hinchas por estos años al decir: “Voy a extrañar mucho venir acá, siempre recibí mucho cariño. Soy un agradecido por todo lo que me toco vivir. Agradezco todo este tiempo que vivi, siempre a cancha llena, siempre somos locales en todos lados y eso nosotros lo sentimos”.

“A mi papá, que caminó al lado mío cuando las puertas se cerraban y me enseñó que la palabra empeñada con la bandera no se rompe jamás. Esto también es tuyo, viejo”

Leo se acordó de Jorge,

su papá falleció hace un mes

Para despedirse, expresó unas palabras para el futuro: “Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes, grupos unidos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darle el gusto.

Y cerró diciendo: “Los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”.

EL MENSAJE EN LA PREVIA

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, brindó un último mensaje como despedida hacia los hinchas del conjunto nacional, a través de un video donde tiene la nueva camiseta edición especial, que utilizó en el partido contra Benín, donde mencionó: “Llegó el momento”.

El emblema y representante, por más de 20 años, de la celeste y blanca, tuvo sus últimos minutos vestido con dichos colores en el partido que se disputó en la noche del estadio Monumental que presenció sus últimos minutos colmado de hinchas; por esta razón Lionel dedicó un mensaje donde afirmó: “Me voy en paz. Dejé todo”.

“No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”

Al ritmo de la canción “Gracias a la vida” de la cantautora de folklore Mercedes Sosa, y con varias jugadas de distintos partidos disputados, como su debut en los mundiales con la casaca con el número 19 o levantando la Copa de Qatar 2022, señaló: “Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”.

“Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, finalizó el mensaje que dedicó Messi por el punto final que le puso a su historia con la camiseta que portó durante más de veinte años.