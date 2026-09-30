Marcos Rojo presiona para salir de Racing y se ausentó del entrenamiento

Racing atraviesa horas de tensión luego de la eliminación ante Boca en la Copa Argentina y la posterior salida de Juan Pablo Vojvoda. En medio de ese escenario, Marcos Rojo protagonizó un nuevo capítulo: el defensor le pidió a la dirigencia que le permita regresar a Estudiantes para disputar las semifinales de la Copa Libertadores y, tras recibir una respuesta negativa, no se presentó al entrenamiento de este miércoles.

Según trascendió, Rojo, de 36 años, se reunió el martes con el presidente de Racing, Diego Milito, y le comunicó su intención de dejar el club para volver a vestir la camiseta de Estudiantes.

La respuesta del titular de la Academia habría sido negativa. Desde Racing sostienen que el futbolista no será autorizado a salir del club, al menos en las actuales condiciones, y recuerdan que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre.

El encuentro entre ambos habría derivado además en una discusión de tono elevado, de acuerdo con versiones vinculadas al club de Avellaneda.

Estudiantes quiere a Rojo para la Copa Libertadores

En Estudiantes, mientras tanto, Rojo es señalado como el principal nombre para reforzar la defensa de cara a las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

La dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón y la Secretaría Técnica ya habían analizado la posibilidad de incorporar al defensor, que surgió de las divisiones inferiores del club.

La necesidad se profundizó luego de las suspensiones de Tomás Palacios y Leandro González Pirez, quienes llegaron al límite de tarjetas amarillas y no podrán disputar el partido de ida de las semifinales.

Ese encuentro se jugará el 15 de octubre en La Plata, por lo que el cuerpo técnico de Alexander Medina deberá afrontar el compromiso sin dos de los defensores que venían siendo titulares.

Desde Estudiantes consideran que la experiencia de Rojo puede ser un factor importante para afrontar la instancia decisiva del certamen. Sin embargo, para que la operación pueda concretarse primero deberá resolverse su salida anticipada de Racing.

Rojo tiene vínculo con Racing hasta fines de diciembre y, según trascendió, su continuidad en el club no estaría asegurada para la próxima temporada en el marco del recambio del plantel.

Por eso, Estudiantes analiza la posibilidad de negociar una salida anticipada. Para concretarla, deberá alcanzar un acuerdo con Racing respecto de las condiciones económicas de la operación.

En paralelo, el club platense gestiona la posibilidad de obtener un cupo adicional para incorporar un futbolista, a partir de la situación de Gabriel Neves.

Un regreso que genera opiniones divididas

El eventual regreso de Rojo a Estudiantes también genera distintas posiciones entre los hinchas.

El defensor surgió del club y tuvo un exitoso paso por el fútbol europeo, pero su posterior llegada a Boca generó malestar entre algunos simpatizantes albirrojos. En particular, recuerdan sus declaraciones cuando regresó al país y afirmó que no jugaría en otro club argentino que no fuera Estudiantes, antes de incorporarse al Xeneize.

Durante su etapa en Boca también protagonizó distintos cruces vinculados a partidos contra el Pincha, lo que profundizó el rechazo de un sector de los hinchas.

En caso de concretarse su regreso, Rojo tendría por delante también el desafío de recomponer su relación con parte de la comunidad albirroja.