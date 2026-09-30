Operativo Rojo: el Pincha lo quiere pero Racing no lo negocia

Marcos Rojo podría ser refuerzo de Estudiantes para jugar las semifinales de la Copa Libertadores. Hay chances que el defensor actualmente en Racing se venga al club donde se formó para sdumarse al plantel que dentro de dos semanas empezará a jugar semifinales de la Copa Libertadores. Claro, antes lo tienen que liberar y no es lo más sencillo de esta novela sino todo lo contrario.

El jugador es el apuntado hace rato. Tanto Juan Sebastián Verón como la Secretaría Técnica lo quieren en el Country pese a todos los capítulos que lo enfrentaron con los hinchas. Creen que ahora es necesario para el Club sumar a un jugador de su experiencia y personalidad.

Todo se precipitó luego de las suspensiones de Tomás Palacios y Leandro González Pirez, quienes llegaron al límite de tarjetas amarillas y se perderán el partido de ida a jugarse en La Plata el 15 de octubre. Para ese compromiso Medina pierde a dos de sus titulares y desde aquella noche en San Pablo contra Corinthians está en el ambiente la decisión de ir a buscar un refuerzo.

Marcos Rojo es el jugador elegido. No hay a mano otro que entienda lo que se está jugando, conozca al Club y acepte jugar un partido y en el caso de tener que sentarse en el banco de suplentes lo pueda hacer para la revancha sin poner mala cara. No hay otro. “Hoy lo necesitamos más de lo que él necesita salir de Racing”, dijeron desde el Pincha.

El jugador está en la Academia. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año y es mu difícil que le renueven el contrato por el recambio que se viene llevando adelante en Avellaneda. En dos meses quedará con el pase en su poder. Es ahora o nunca para Marcos Rojo y Estudiantes.

Antes, claro, el jugador les hablará a los hinchas. Podría ser en una conferencia de prensa o en alguna radio “amiga” que le permita dar su versión sobre lo sucedido en los últimos años. Pese a que todavía existe un rechazo a su regreso puertas adentro del Country creen que dos frases suyas servirán para olvidar la mirada negativa que todavía tienen sobre él muchos socios e hinchas.

¿Qué pasó entre Rojo y Estudiantes? Cuando regresó desde Inglaterra dijo que no jugaría en ningún otro club de Argentina que no fuese el Pincha y a los seis meses se fue a Boca, en donde siempre que enfrentó a su ex Club lo hizo con demasiadas ganas, le gritó un gol y su familia hizo posteos burlándose de lo sucedido. Por eso hay muchos hinchas que no quieren saber nada con su regreso y lo están haciendo saber en las redes sociales y en cuanto lugar público encuentren. Habrá que ver el tenor de sus declaraciones si prospera su regreso.

Por lo pronto ahora el presidente de Racing tendrá que resolver con los dirigentes de Estudiantes el monto a pagar para su salida anticipada, que le permitirá jugar la fase de la Copa Libertadores y, en el caso de avanzar, la misma fase de la Copa Argentina. En tanto buscan que la Liga libere un cupo por la lesión de Gabriel Neves.

Rojo no se entrenó ayer, espera que se destrabe el asunto para sumarse al plantel del Cacique Medina y entrenarse cuanto antes. No es tan sencillo pero la presión del jugador puede ser fundamental. Se define en horas.