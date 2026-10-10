Marcos Rojo eligió las redes sociales para expresar sus sensaciones tras su regreso a Estudiantes. A través de un video publicado en Instagram, en el que se lo ve entrenándose en el Country Club de City Bell y saludando a integrantes del staff y colaboradores, el defensor compartió un mensaje en el que habló de su presente, reconoció errores y dejó en claro sus ganas de volver a jugar en UNO.

“Pensé varias veces en pronunciarme o no sobre lo que me está pasando, y la alegría que me invade hoy”, comenzó Rojo, en una publicación en la que también hizo referencia a las críticas y cuestionamientos que surgieron alrededor de su regreso al club.

En ese sentido, reconoció que hubo situaciones que generaron malestar entre los hinchas y admitió su responsabilidad. “Sé que se hablaron muchas cosas, sé que fui responsable de algunas y quizás fui preso hasta de mis propias palabras”, escribió.

El futbolista también aludió a las discusiones sobre la lealtad, los códigos y la traición, conceptos que estuvieron presentes en el debate que acompañó su vuelta al Pincha. “En otro momento quizá habría reaccionado de otra forma, pero crecí, entendí que mis actos tienen consecuencias, y que al hincha ciertas cosas le hieren”, sostuvo.

Sin embargo, Rojo planteó que el paso del tiempo puede ayudar a poner las cosas en perspectiva. “Pero también sé que si sos honesto, con errores y aciertos, el tiempo pone todo en su lugar”, agregó.

Marcos Rojo y su regreso a Estudiantes

En su mensaje, el defensor puso el foco en la oportunidad de volver al club donde comenzó su formación futbolística y al que, según expresó, le debe respeto.

“Hoy, de la manera menos pensada quizá, vuelvo a donde todo empezó, al club que me formó como jugador y al que le debo mis respetos”, señaló. En la misma línea, reconoció que pudo haber herido a algunos hinchas y consideró que esta nueva etapa representa una oportunidad para retribuir ese vínculo dentro de la cancha.

“Si alguna vez herí, hoy tengo una nueva oportunidad de devolverle adentro de una cancha todo lo que me dio, ¡y más!”, expresó.

Rojo también transmitió su entusiasmo por volver a vestir la camiseta albirroja y aseguró que siente las mismas sensaciones que experimentaba cuando daba sus primeros pasos en el fútbol. “Hoy estoy feliz de estar donde estoy. Siento los nervios de cuando era un nene, las ganas de jugar y ganar de aquel entonces”, escribió.

Por último, el defensor manifestó su deseo de reencontrarse pronto con los hinchas en el estadio Jorge Luis Hirschi. “Espero pronto reencontrarnos en UNO”, afirmó, antes de cerrar su publicación con un mensaje que apuntó a dejar atrás las diferencias y mirar hacia adelante: “Ahora juntos, todos por Estudiantes. Gracias”.