Y hasta que un día llegó. Matías Melluso se sacó la mala y marcó su primer gol con la camiseta de Gimnasia. Dejó atrás las noches de insomnio y tristeza para celebrar su debut en la red y poner cifras definitivas a la clasificación tripera.

Siendo zurdo, convirtió un golazo de derecha. Atento a una recuperación de balón, corrió con la pelota y el arco entre ceja y ceja, para cerrar con un derechazo al caño izquierdo del arquero. Y entre lágrimas, cayó al piso para festejar el tan ansiado gol. Es que detrás de ese llanto se esconden horas de sacrificio, de frustraciones y de lucha por volver a sentirse dentro de una cancha.

Las lesiones le marcaron parte de su carrera y lo obligaron a parar en los momentos menos esperados. Lo alejaron del fútbol, le hicieron atravesar días difíciles y postergaron una alegría que finalmente llegó. Pero ayer, ante su gente, cumplió el sueño de marcar por primera vez con la camiseta de Gimnasia. Un desahogo que valió mucho más que un gol.

Una vez finalizado el partido, expresó: “Mucho sufrimiento. Yo creo que a la gente le pasó lo mismo. Se sufrió mucho y por suerte pudimos destrabar eso después de las expulsiones”. Y acaso en ese sufrimiento compartido encontró el mejor escenario para sacarse la mala, soltar todo lo que llevaba adentro y celebrar, finalmente, su propio momento.