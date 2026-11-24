Será, sin dudas, una noche de esas que se recuerdan. Gimnasia no jugó un buen partido, aunque tuvo méritos para ganarlo, especialmente a partir de su poderío ofensivo. Sufrió defensivamente -como le pasa muy seguido-, tuvo algunos problemas en la contención pero terminó con otro festejo que ilusiona a sus hinchas. El 4 a 2 sobre Newell’s tuvo polémicas arbitrales que fueron un condimento extra, además de un suplementario que paralizó los corazones hasta que Matías Melluso liquidó la historia en una parábola casi perfecta del chico del club que festejó después de haber sufrido mucho. Los hinchas sueñan con que este equipo termine con un camino similar.

El Lobo no fue el de otros partidos. Tuvo ráfagas de juego pero -especialmente en la primera parte- la visita le llegó mucho. Quizá demasiado. Sin embargo, individualidades de tan alto nivel como Ignacio Miramón -con un gran partido, además de haber hecho un golazo- o Nacho Fernández brindan respuestas cuando el funcionamiento colectivo brilla por su ausencia. La jerarquía de sus cracks es el reaseguro que el Pata Pereyra tiene para los malos momentos de juego del equipo. Por eso, es una máquina de convertir goles mientras no encuentra seguridad en el arco propio, que será de Insfrán en el próximo partido por la roja a Harlen Castillo en el tumulto del final. Increíble e innecesario lo del colombiano.

El gol y muy poco más

No se había armado el partido cuando justamente Castillo, bien parado, sacó por encima del travesaño un buen cabezazo del uruguayo Matías Cóccaro. Minutos después, un error de Martínez terminó con Solari mano a mano con Castillo y con un posterior remate que Mateo Seoane pudo sacar al córner.

Gimnasia encontró la ventaja sobre los 18 minutos, cuando Nacho Miramón cortó un pase de Reggiardo e inició su patriada personal, encaró hacia el área, se le fue demasiado abierto el pase para Auzmendi pero el centro del delantero encontró a Janson, que con un lujoso taco le dejó servida la definición a Ignacio Fernández para poner la historia 1 a 0.

Gimnasia pasó a manejar la pelota durante casi 10 minutos, pero Newell’s volvió a inquietar con un cabezazo bombeado de Walter Mazzantti que cayó sobre el techo del arco. La defensa volvió a pasar sobresaltos con una pelota sobre el segundo poste que cruzó todo el arco y se fue solita por el fondo de la cancha. Y Reggiardo ganó de cabeza tras un buen tiro de esquina de Guch (figura en NOB), pero el balón se fue por encima del travesaño. La imagen albiazul en la primera parte no fue convincente.

Sobre los 6 minutos del complemento, Facundo Guch metió una pelota bárbara para Santiago Solari que alcanzó a tocar la pelota antes de que Castillo se lo llevara puesto tras una muy mala salida. El asistente Hugo Páez marcó erróneamente offside, pero luego Ramírez señaló el penal que Walter Mazzantti cambió por gol para poner el 1 a 1.

Después del cimbronazo que significó el empate, Gimnasia salió a buscarlo. Llegó con un cabezazo de Alexis Steimbach y con un centro desde la izquierda que entre Solari y Auzmendi cabecearon y obligaron a una gran respuesta de Reinatti.

Cuando parecía que el Lobo corría riesgo de quedarse sin nafta, la gran figura de la tarde convirtió un golazo. Miramón cortó recostado sobre la derecha, alargó para Jeremías Merlo que le devolvió la pelota y Nacho se fue por la derecha y sacó un remate bárbaro, casi sin ángulo, que se metió en el primer palo de Reinatti. Un 2 a 1 que desató la locura en el Bosque.

Poco pido disfrutar el triperío porque Conti le cometió penal a Solari y Mazzantti definió arriba para poner el 2 a 2. Jeremías Merlo tuvo una buena chance pero decidió mal: buscó el arco cuando por adentro pedía el centro Agustín Auzmendi. Así, llego el final de los 90 minutos.

Lo liquidó en el tiempo extra

En el suplementario, Jeremías Merlo -que no había entrado bien- encaró a Russo, que lo bajó estando amonestado. Roja, la Lepra con 10, y, del tiro libre, Nacho Fernández buscó una cabeza, la encontró en el recién ingresado Franco Escobar que peinó y Gimnasia se puso 3 a 2. Al rato, una reacción de Martín Ortega dejó al equipo rosarino con nueve hombres.

Ya estaba, porque Gimnasia solo debía mover la pelota ante la desesperación del rival. Sin embargo, no todos tuvieron la lucidez de Nacho Fernández y Gimnasia no pudo controlar el juego, expuesto a algún centro que le diera un dolor de cabeza ante un Newel’s perdido por perdido.

Agustín Auzmendi tuvo una clara para liquidar la historia, pero la hinchada recién pudo explotar en el minuto 113 cuando Melluso jugó una pelota muy larga para Colazo, Reinatti lo anticipó pero quedó muy lejos de su área, Facundo di Biasi peleó el rebote que le quedó al propio Melluso, que avanzó unos metros, enganchó contra un defensor y se acomodó para convertir de derecha su primer gol con la casaca tripera.

La victoria fue una alegría enorme para todos. Hinchas, jugadores, cuerpo técnico, unidos en la emoción del triunfo y el sueño que aún es posible. Gimnasia, con un invicto de once fechas y cinco triunfos en fila, tiene permiso para ilusionarse en este Clausura que puede ser para cualquiera.

El análisis del partido por Facundo Aché