La victoria de Gimnasia ante Newell’s por 4-2 en el estadio del Bosque dejó polémicas más allá de lo futbolístico. Luego de la floja actuación del árbitro Nicolás Ramírez, quien expulsó a dos futbolistas del conjunto rosarino durante el encuentro, el ídolo leproso Maxi Rodríguez expresó su indignación en redes sociales con un contundente mensaje.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el exjugador de la Selección Argentina compartió una fotografía del juez con el rostro cubierto por una cruz roja y cuestionó con dureza el protagonismo arbitral en el fútbol argentino.

“Ya no nos preguntamos más contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica para ganar, ahora nos preguntamos quién es el árbitro del partido”, escribió Rodríguez en la parte superior de la imagen.

En la misma publicación, la “Fiera” profundizó su crítica señalando que las decisiones de los jueces terminan desplazando el análisis estrictamente deportivo de cada fecha. “Ya no hablamos más de qué bien jugó el 10 o qué bien jugó el 5. Ahora la figura de los partidos son los árbitros”, sentenció el referente de Newell’s tras el encuentro disputado en La Plata.

El descargo se produjo minutos después del pitazo final en el Bosque, en un partido marcado por la fricción y por las dos tarjetas rojas exhibidas por Nicolás Ramírez al elenco rosarino y que desataron el enojo del mundo leproso.