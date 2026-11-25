Al margen de la pequeña fractura en un dedo de su mano derecha que sufrió Harlen Castillo, Gimnasia tuvo otra mala noticia tras la victoria sobre Newell’s Old Boys, ya que se confirmó la lesión de Jeremías Merlo. Si bien no reviste gravedad, el delantero oriundo de Los Hornos se quedará al margen del compromiso por los cuartos de final del Clausura.

Merlo ingresó por Marcelo Torres a los 19 minutos del complemento e hizo expulsar al lateral izquierdo Jerónimo Russo, que le cometió una infracción que derivó en su segunda tarjeta amarilla. Ya en el tiempo extra, una mala caída del extremo le generó un fuerte dolor que -se confirmó ayer- tuvo su origen en una luxación acromio-clavicular.

El plantel albiazul no tuvo descanso y ayer se entrenó por la mañana en Estancia Chica. Hubo regenerativo para los titulares que participaron de la victoria sobre el equipo rosarino, mientras que los suplentes hicieron una práctica de fútbol ante los integrantes de la Reserva mens sana.

Gimnasia recién hoy sabrá si su rival será Boca Juniors en la Bombonera o Independiente Rivadavia en el Bosque. Además, la seguridad deberá dar su opinión para saber si se puede jugar en La Plata el domingo, día en que los hinchas de Estudiantes estarán regresando de la final de la Libertadores en Montevideo.