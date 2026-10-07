Messi Ídolo entre los ídolos

Con el paso del tiempo, Lionel Andrés Messi -quizá sin darse cuenta- se fue convirtiendo en ídolo de aquellos celebridades del deporte, que Leo admiraba desde otro punto de vista y ahora está a la par o un paso más alto del “10” de Argentina que decidió ponerle fin a su histórico paso por con el seleccionado nacional.

El 21 de julio de 2023, una de las imágenes que recorrió el mundo entero fue cuando Messi estaba por debutar en su actual club: el Inter Miami para enfrentar a Cruz Azul de México. Entre los principales invitados se encontraba LeBron James, una de las máximas figuras de la NBA de Los Ángeles Lakers, En ese mismo encuentro también estaba con su familia, la tenista estadounidense Serena Williams.

Antes del partido, LeBron se confundió en una fuerte abrazo con Messi teniendo en cuenta la diferencia de altura que hay entre ambos, ya que el basquetbolista con 2,06 metros contra el 1,70 de Leo; aunque antes, siendo más joven el emblema del capitán del seleccionado argentino, se sacó una foto junto con el jugador que en ese momento vestía la camiseta de los durante una visita de la estrella de los Cavaliers a Barcelona.

Novak Djokovic, campeón por séptima vez del ATP 500 de Beijing, también expresó varias veces su admiración por Messi. Después del Mundial de Qatar 2022, el serbio puso el foco no sólo en lo que hacía Leo con la pelota sino también en su comportamiento fuera de la cancha.

“Como fanático de los deportes y del fútbol, por supuesto que admiro a Messi y lo respeto mucho”, aseguró. También destacó su humildad y la manera en la que manejó una carrera cargada de éxitos. Tiempo después pudieron compartir personalmente en Estados Unidos y hasta apareció aquella foto de Leo junto a Djokovic en plena disputa del torneo Miami Open.

El ganador de siete anillos de Super Bowl y una carrera que lo convirtió fuera de discusión en el mejor jugador de la historia del fútbol americano (NFL). En este caso, Tom Brady tampoco necesitó demasiadas vueltas cuando le preguntaron por Leo Messi.

“Amo a Messi, es un gran jugador”, aseguró en 2018. Con el paso de los años mantuvo esa admiración y volvió a colocarlo entre los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Tom Brady se sacó una foto que recorrió el mundo con Leo y el quarterback (mariscal de campo) junto a David Beckham, presidente del Inter Miami.

Sin dudas, Franco Colapinto es uno de los deportistas argentinos del momento. El piloto nacional siempre reclamó un encuentro con Messi, pero por uno u otro motivo no se daba. Hasta que cuando la Fórmula Uno visitó este año para correr el Gran Premio de Miami.

En dicha competencia del calendario de la máxima categoría del automovilismo internacional tuvo una presencia que trascendió ampliamente lo ocurrido dentro de la pista. Lionel Messi estuvo presente durante el fin de semana de Fórmula 1 y protagonizó distintos momentos vinculados con la máxima categoría.

Leo fue invitado por la escudería Mercedes, inclusive se subió a uno de los autos y compartió palabras con los pilotos de la escudería alemana: el italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell y el director de equipo Toto Wolf.

Luego estuvo el esperado encuentro con Franco Colapinto, que sin lugar a dudas es una de las figuras deportivas que tomó la posta de una generación que tiene a Messi como máximo referente.

La imagen de ambos juntos adquirió todavía más valor con el paso del tiempo. Cuando se produjo aquel encuentro, Messi todavía no había concretado su despedida de la Selección. Hoy, aquella escena forma parte de los últimos capítulos de una relación entre el capitán argentino y otros grandes deportistas del país.

Colapinto, confeso hincha de Boca, nunca ocultó su admiración por Messi. De hecho, en los últimos días volvió a demostrarlo públicamente a través de un mensaje dedicado al futbolista antes de su último partido con la Selección Argentina.

“No te vayas nunca”, escribió el piloto argentino en las distintas redes sociales una publicación relacionada con la despedida del capitán.

Siguiendo con la Fórmula Uno también tiene a uno de sus gigantes dentro del club. Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, se declaró públicamente admirador del argentino.

“Soy un gran fanático de Messi”, reconoció el británico, quien también expresó su simpatía por el Barcelona durante los años en los que Leo era su máxima figura. Dos deportistas que convivieron durante buena parte de sus carreras con récords, títulos y la presión permanente de sostenerse en la cima.

Si alguien sabe lo que significa dominar una disciplina durante años fue el gran Usain Bolt. El jamaiquino, dueño de los récords mundiales de 100 y 200 metros, tampoco escondió su fascinación por Messi.

“Hace que el fútbol se vea como yo contra un niño de quinto grado”, llegó a decir Bolt para graficar la diferencia que veía entre Leo y sus rivales. “Es genial verlo jugar”, cerró.