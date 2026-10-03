Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Messi ya está en Ezeiza a la espera de su despedida

Por Redacción

Lionel Messi llegó a la Argentina en las primeras horas del viernes para afrontar el que será su último partido oficial con la Selección tras su participación en el Mundial 2026.

Arribó a bordo de una aeronave privada a Rosario, su ciudad natal, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini.

Si bien no hay detalles sobre el cronograma de Messi en los próximos días, es muy probable que hoy diga presente en el Monumental para presenciar el partido de sus compañeros ante Burkina Faso.

El gran día para Messi será el martes, ya que tendrá su despedida en la Selección cuando se enfrente con Benín en una noche que será inolvidable tanto para él como para los fanáticos del fútbol.

El crack rosarino anunció su retiro de la Selección con una emotiva carta el pasado 31 de agosto, a solo 33 días de la derrota contra España en la final del Mundial 2026, donde tuvo una brillante actuación con ocho goles y cuatro asistencias.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?