Messi ya está en Ezeiza a la espera de su despedida

Lionel Messi llegó a la Argentina en las primeras horas del viernes para afrontar el que será su último partido oficial con la Selección tras su participación en el Mundial 2026.

Arribó a bordo de una aeronave privada a Rosario, su ciudad natal, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini.

Si bien no hay detalles sobre el cronograma de Messi en los próximos días, es muy probable que hoy diga presente en el Monumental para presenciar el partido de sus compañeros ante Burkina Faso.

El gran día para Messi será el martes, ya que tendrá su despedida en la Selección cuando se enfrente con Benín en una noche que será inolvidable tanto para él como para los fanáticos del fútbol.

El crack rosarino anunció su retiro de la Selección con una emotiva carta el pasado 31 de agosto, a solo 33 días de la derrota contra España en la final del Mundial 2026, donde tuvo una brillante actuación con ocho goles y cuatro asistencias.