Selección: Burkina Faso llega al país y sale a la cancha

A pocas horas el partido ante la Selección argentina, el amistoso programado para las 21, la incertidumbre quedó atrás. El segundo ensayo del equipo nacional estuvo cerca de cancelarse por dificultades que aparecieron en las últimas horas y que involucraron al conjunto africano. Pero ayer, finalmente, Burkina Faso decidió viajar a nuestro país, llegará casi sobre la hora, y saldrá a la cancha,

El desarrollo del partido entró en terreno enigmático producto de una serie de reclamos que el seleccionado africano había elevado para volar a Buenos Aires. Adónde tenían que estar el 30 de septiembre y aún no han llegado (lo harán hoy a primera hora). Incluso al país no vendrían todos los inicialmente citados para el compromiso ante la subcampeona del mundo por diferencias con las condiciones del acuerdo.

A pesar de que la federación burkinesa responsabilizó a cuestiones de logística la demora en el viaje, habría detrás otras causas que motorizaron la postura de los futbolistas que a las 15 de este viernes seguían en Casablanca, Marruecos, a la espera de una solución. En AFA, mientras tanto, tomaron conocimiento de esta situación y la siguen de cerca, aunque creen que habrá luz verde para que al mediodía de hoy el segundo adversario de la fecha FIFA esté en el país. Así está avanzado. Pero, ¿por qué tanta demora?

Según rezan fuentes locales, Burkina Faso se habría negado a volar a la Argentina en las mismas condiciones que Benín. Es decir, en un vuelo comercial (¿categoría low cost?) que les demandaría largas horas de traslado y escalas desgastantes.

El detrás de escena indica que el plantel africano había acordado una serie de condiciones que la AFA iba a brindar, pero que finalmente no concretó.

Ante este escenario, los jugadores decidieron dilatar el viaje hasta que se cumpla lo pactado. Frente a esto, en las últimas horas hasta se especuló con la posibilidad de no jugar el partido o buscar un rival alternativo.

En medio de esta incertidumbre, la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) emitió un comunicado pasado el mediodía de ayer. “La Federación de Fútbol de Burkina Faso desea informar a la opinión pública nacional, a los aficionados de los Etalons y a sus socios sobre la situación que atraviesa actualmente la delegación de Burkina Faso en Marruecos, en el marco del viaje a Buenos Aires. El viaje de la selección se vio afectado tras la cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado para el 30 de septiembre. Esta cancelación obligó a reorganizar el itinerario de la delegación”, advirtieron.

Por consiguiente, el partido se juega y Scaloni meterá algunos cambios respecto del equipo que goleó a Bolivia