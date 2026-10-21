Mineiro buscará el pase para ir a Barranquilla

Atlético Mineiro se encuentra ante una oportunidad inmejorable para certificar su boleto a la gran definición de la Copa Sudamericana 2026, a jugarse en Barranquilla. El conjunto brasileño visitará hoy a las 19 a Montevideo City Torque en el Centenario, respaldado por la contundente ventaja de 3-0 conseguida la semana pasada.

El equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez atraviesa un gran momento futbolístico. Tras encadenar una racha invicta de siete partidos y escalar a la sexta posición del Brasileirão tras ganarle 1-0 a Coritiba, busca consolidar su dominio internacional. Para el director técnico la consigna es clara: evitar cualquier tipo de exceso de confianza. “Los jugadores saben que estamos en una buena fase, tenemos que aprovechar”, declaró Domínguez.

Por su parte, Montevideo City Torque -la revelación del certamen- intentará aferrarse a la épica de locales. No obstante, los comandados por Marcelo Méndez llegan golpeados tras perder el liderato del Clausura uruguayo tras caer ante Albion. Es complejo el panorama.