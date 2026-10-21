Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
VISITA A MONTEVIDEO TORQUE LUEGO DEL 3-0 DE LA IDA

Mineiro buscará el pase para ir a Barranquilla

X (@Atletico)

Por Redacción

Atlético Mineiro se encuentra ante una oportunidad inmejorable para certificar su boleto a la gran definición de la Copa Sudamericana 2026, a jugarse en Barranquilla. El conjunto brasileño visitará hoy a las 19 a Montevideo City Torque en el Centenario, respaldado por la contundente ventaja de 3-0 conseguida la semana pasada.

El equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez atraviesa un gran momento futbolístico. Tras encadenar una racha invicta de siete partidos y escalar a la sexta posición del Brasileirão tras ganarle 1-0 a Coritiba, busca consolidar su dominio internacional. Para el director técnico la consigna es clara: evitar cualquier tipo de exceso de confianza. “Los jugadores saben que estamos en una buena fase, tenemos que aprovechar”, declaró Domínguez.

Por su parte, Montevideo City Torque -la revelación del certamen- intentará aferrarse a la épica de locales. No obstante, los comandados por Marcelo Méndez llegan golpeados tras perder el liderato del Clausura uruguayo tras caer ante Albion. Es complejo el panorama.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?