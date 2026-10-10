El colombiano Miguel Ángel Monsalve convirtió el 1-0 parcial en el empate 2-2 de Estudiantes ante Central Córdoba, en Santiago del Estero. En sus primeros partidos con la camiseta albirroja, el mediocampista ya pudo festejar su primer gol y, aunque valoró el tanto, lamentó que el equipo no se llevara la victoria.

“Estoy muy contento por el gol, por el partido. Era algo que venía esperando”, expresó Monsalve. Sin embargo, reconoció que el Pincha tenía argumentos para quedarse con los tres puntos: “Creo que era un partido en el que merecíamos ganar, estaba todo para ganar. Con algunas desatenciones también erramos algunos goles y no se pudo dar la victoria que necesitamos mucho”.

El colombiano también destacó la combinación con Fabricio Pérez que terminó en su conquista. “Fue un lindo gol. Creo que es virtud de todos. La jugada fue muy buena, él también la comenzó, me encontró ahí. Después, si no me la hubiera devuelto, no habría podido finalizar de la manera en que lo hice. Cuando uno tiene compañeros así, es mucho más fácil”, explicó.

La expectativa por la Copa Libertadores

Con la mirada puesta en el compromiso del jueves por la Copa Libertadores, Monsalve reconoció que el plantel vive el partido con una motivación especial y la ansiedad propia de una instancia importante.

“Tenemos esa misma motivación y esa misma ansiedad, pero de buena manera, por lo que nos jugamos, por el rival que es y por todo lo que representa ese partido”, señaló. Y agregó que el objetivo será canalizar esas emociones para conseguir un buen resultado.

Por último, les dejó un mensaje a los hinchas de Estudiantes y pidió un respaldo especial para el encuentro en UNO. “El apoyo incondicional siempre nos lo dan, pero esta vez necesitamos mucho más esa ventaja de jugar en casa para sacar un gran resultado”, afirmó.

“Que esperen de parte de nosotros toda la entrega para sacar ese resultado adelante”, concluyó el colombiano.