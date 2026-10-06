Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EL COLOMBIANO COMENZÓ COMO TITULAR EN UNO

Monsalve tuvo su debut con la camiseta albirroja

El colombiano Miguel Monsalve tuvo su estreno en Estudiantes / Nicolás Braicovich

Por Redacción

Finalmente llegó el momento para uno de los nombres que llegó en el último mercado de pases pincharrata y el único que hasta el momento no había tenido minutos con la camiseta roja y blanca.

Miguel Monsalve, el colombiano que llegó proveniente de Gremio fue titular en la tarde de UNO ante la decisión de Alexander Medina de armar una formación que combinó titulares y suplentes.

El nacido en Medellín, ya había sido convocado en ocasiones anteriores, pero en ninguna en las cuales ocupó un lugar en el banco de suplentes le tocó saltar al campo de juego.

Poniéndose a punto luego de una lesión sufrida en Gremio, finalmente el colombiano no sólo tuvo su debut sino que lo hizo como titular junto a su compatriota Edwuin Cetré.

En una de sus primeras intervenciones ante el Lobo mendocino, el cafetero quiso gambetear, pero se terminó quedando sin margen y la pelota terminó saliendo por línea de fondo. Fabricio Pérez lo reemplazó en el complemento.

HUBO INSULTOS EN EL INICIO PARA “CHIQUI” TAPIA

Antes del arranque y en los primeros minutos del partido ante Gimnasia de Mendoza, desde las tribunas se acordaron de Claudio Tapia y cantaron contra el presidente AFA, luego de lo que fue la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central, en un cántico que ya es moneda corriente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?