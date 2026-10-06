Monsalve tuvo su debut con la camiseta albirroja

Finalmente llegó el momento para uno de los nombres que llegó en el último mercado de pases pincharrata y el único que hasta el momento no había tenido minutos con la camiseta roja y blanca.

Miguel Monsalve, el colombiano que llegó proveniente de Gremio fue titular en la tarde de UNO ante la decisión de Alexander Medina de armar una formación que combinó titulares y suplentes.

El nacido en Medellín, ya había sido convocado en ocasiones anteriores, pero en ninguna en las cuales ocupó un lugar en el banco de suplentes le tocó saltar al campo de juego.

Poniéndose a punto luego de una lesión sufrida en Gremio, finalmente el colombiano no sólo tuvo su debut sino que lo hizo como titular junto a su compatriota Edwuin Cetré.

En una de sus primeras intervenciones ante el Lobo mendocino, el cafetero quiso gambetear, pero se terminó quedando sin margen y la pelota terminó saliendo por línea de fondo. Fabricio Pérez lo reemplazó en el complemento.

HUBO INSULTOS EN EL INICIO PARA “CHIQUI” TAPIA

Antes del arranque y en los primeros minutos del partido ante Gimnasia de Mendoza, desde las tribunas se acordaron de Claudio Tapia y cantaron contra el presidente AFA, luego de lo que fue la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central, en un cántico que ya es moneda corriente.