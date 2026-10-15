Nacho Miramón, el jugador destacado de la última fecha

Liga Profesional de Fútbol (LPF) encontró cuestiones rescatables de aquel 1-1 con sabor a poco entre Gimnasia y Atlético Tucumán, correspondiente a la última fecha del torneo Clausura, donde el mejor hombre del campo estuvo en el equipo mens sana.

Se trata del caso de Ignacio Miramón, desde hace un tiempo ya establecido en el mediocampo y siendo, junto con Nacho Fernández, los dos grandes referentes futbolísticos del Tripero. Tal es así que en las redes oficiales, la Liga Profesional lo reconoció como el Jugador con más control de la jornada número 12, la que se jugó el pasado fin de semana.

Destacando las seis gambetas que logró el volante ante los tucumanos, el trabajo de Miramón frente a los de Julio César Falciono no pasó desapercibido. El mediocampista, un habitual en lo que a cortes se refiere, también aportó presencia enla línea ofensiva.