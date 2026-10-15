Gimnasia: por otro paso hacia el objetivo

Gimnasia, en su afán de meterse en los Playoffs, uno de los objetivos planificados por el cuerpo técnico, afrontará esta noche un partido de alto riesgo, cuando a partir de las 20 y con el arbitraje de Nicolás Ramírez, enfrente a Huracán, en el Tomás A. Ducó de Parque Patricios.

El equipo mens sana, a cuatro fechas del final de la fase regular de este Clausura, se encuentra en zona de clasificación con 19 puntos, la misma cantidad que el Globo, otro de los que intenta llegar al Reducido por el Grupo B.

Si bien aún no tiene asegurada su clasificación, Gimnasia sabe que tendrá que sumar un buen resultado para acercarse al objetivo.

El conjunto que orienta Ariel Pereyra viene de igualar 1-1 con Atlético Tucumán, en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El gol mens sana fue obra de Marcelo Torres, de penal, en tiempo agregado.

Con ese resultado, el Lobo alcanzó una racha de cuatro empates consecutivos. En la tabla anual tiene 45 puntos y está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. En el último cruce, por el Apertura, Huracán lo goleó 3-0 en La Plata.

Huracán, por su parte, está quinto en la Zona B con 19 unidades y se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los Playoffs.

El Globo perdió 2-0 ante Barracas Central, con doblete de Norberto Briasco, y se quedó sin la chance de ser líder de la zona.

De todos modos, el equipo de Diego Martínez venía de ganarle 1-0 a Aldosivi y de una racha de seis partidos sin perder. Además, en la tabla anual acumula 41 puntos y está a tres de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

PATEÓ EL TABLERO

Después del partido contra los tucumanos, el entrenador de Gimnasia, Ariel Pereyra, no quedó conforme con el rendimiento de sus dirigidos, y durante los últimos días se especuló con la chance de realizar varios cambios. Y así fue.

Gimnasia arrastra actualmente una racha de cuatro empates al hilo en este Clausura

En la práctica de ayer, el Pata ratificó el equipo que probó el martes en Abasto con cinco variantes respecto al último encuentro en busca de regresar a la victoria tras cuatro igualdades consecutivas.

El plantel albiazul realizó el último ensayo previo al duelo con el Globo en Estancia Chica y Pereyra en la práctica de pelota parada, decidió apostar al equipo que venía trabajando con cinco cambios. O sea que se meterán en el once el arquero Harlem Castillo, Alexis Steimbach, Pedro Silva Torrejón, Mateo Seoane y Marcelo Torres.

El colombiano volverá a tener su oportunidad desde el arranque, tras lo que fue su debut ante Deportivo Riestra por Copa Argentina. Harlen Castillo, que ya dejó atrás una lesión meniscal, reemplazará a Nelson Insfrán, a quien no ven con seguridad en el arco albiazul.

Además, Ariel Pereyra cambiará los laterales. Alexis Steimbach ingresará en lugar del lesionado Bautista Barros Schelotto, que sufrió una subluxación de hombre y tendrá un par de semanas de recuperación; mientras que Pedro Silva Torrejón recupera la titularidad tras dejar atrás una molestia en su tobillo e ingresará en lugar de Melluso.

En el mediocampo regresará Mateo Seoane en lugar de Maximiliano Zalazar, en busca de darle un poco más de equilibrio a la zona media, en tanto que el Chelo Marcelo Torres, que viene de marcar de penal ante Atlético Tucumán, volverá a ser titular tras 82 días y reemplazará a Agustín Colazo.

Por el lado de Huracán, y tras la caída ante el Guapo, la idea de Diego Martínez es meter mano en el equipo. A priori, la defensa no sufriría modificaciones. Las variantes podrían estar en la mitad de la cancha y la delantera. Leo Gil podría regresar en lugar de Facundo Waller. Además, otro histórico podría ser de la partida. Ignacio Pussetto podría meterse por Juan Bisanz.