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Nico Paz hizo un gol y se mostró como posible sucesor

X (@ESPNArgentina)

Por Redacción

Un par de minutos después de su ingreso por Rodrigo De Paul, Nicolás Paz convirtió el segundo tanto albiceleste. Un festejo que se vivió casi como un legado entre el crack que se despidió y el pibe de 22 años que nació en España y eligió a Argentina, justamente como hizo Messi hace 22 años cuando se puso la casaca albiceleste en un partido de la selección juvenil que derrotó a Paraguay con un contundente 8 a 0.

El pibe nacido en Tenerife, hijo de Pablo Paz -defensor de Newell’s y Banfield en los ‘90 con posterior carrera en la península ibérica- y la española Carla Martínez, se formó en Real Madrid y es una de las figuras del sorprendente Como de la Serie A italiana, con poresencia en la actual edición de la Champions.

Nico Paz convirtió ayer su cuarto tanto con la casaca albiceleste, todos durante este 2026. Convirtió en el 2-1 sobre Mauritania en marzo y en todos los partidos de esta fecha FIFA: el segundo del 4-0 sobre Bolivia, el cuarto del 7-0 a Burkina Faso y el segundo del triunfo de anoche, al acomodar un zurdazo combado contra el palo más lejano de Marcel Dandjinou.

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