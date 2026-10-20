Nicolás Ramírez denunció amenazas e insultos de la dirigencia de Huracán en el partido ante Gimnasia

En las últimas horas, el árbitro Nicolás Ramírez denunció que integrantes de la comisión directiva de Huracán lo amenazaron tanto a él como al resto de la terna arbitral durante el entretiempo del partido que tuvo como protagonistas al Globo y a Gimnasia.

El hecho quedó relatado en el informe del referí y ya se encuentra en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que emitirá un veredicto en los próximos días. “Luego de ingresar el equipo arbitral al vestuario, golpearon en reiteradas oportunidades la puerta queriendo ingresar”, reveló.

En ese sentido, el árbitro explicó que antes de volver al campo para iniciar la segunda parte, el personal policial le comentó que el vicepresidente de Huracán quería conversar con ellos en el vestuario. “No autorizamos el ingreso a nadie, y en disconformidad comenzaron a insultar y amenazar desde la zona de ingreso al campo de juego”, lamentó.

“El entretiempo duró 20 minutos, debido a que al finalizar el primer tiempo y en el retorno al vestuario de árbitros, autoridades del equipo local se encontraban en proximidad al ingreso, quienes comenzaron a increparnos con protestas airadas en desacuerdo con decisiones arbitrales del primer tiempo”, argumentó más tarde.

Ante este escenario, el árbitro relató que junto a su terna arbitral decidieron tomar recaudos para salir al segundo tiempo. “Solicitamos al responsable de la Liga Profesional y personal policial a cargo del operativo que nos garantice el retorno al campo de juego para disputar el segundo tiempo sin cruzarnos con directivos del club para evitar diálogos y un mal momento para el equipo arbitral”, explicó.

Finalmente, Ramírez afirmó que la tensión se destrabó, aunque tuvieron que salir del vestuario “custodiados por el personal policial”. “Una vez que nos informan sobre las garantías del trayecto al campo de juego, salimos del vestuario custodiados por el personal policial para disputar el segundo tiempo”, sentenció.