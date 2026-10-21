Idas y vueltas en el horario para el viernes

Gimnasia-Sarmiento fue, al menos ayer, el partido de los cambios de horario. Originalmente programado para las 19.00 del viernes, por cuestiones vinculadas a la seguridad se adelantó el partido para las 17.00 decisión que generó una inocultable bronca en los hinchas triperos, ya que el partido pasaba a un horario incómodo en plena jornada laboral. Finalmente, luego de una gestión de la dirigencia albiazul ante la Liga Profesional y Aprevide, el encuentro quedó confirmado para las 18.00.

¿Cuáles eran “los motivos de seguridad” que habían motivado el cambio de horario? Si bien se especuló con una interna de la barra tripera, esto fue desestimado desde los organismos de seguridad, quienes aclararon que la intención era separar dos eventos masivos que tendrá la ciudad el mismo día, ya que a las 20.00 comenzará el show de la banda surcoreana BTS en el Estadio Ciudad de La Plata.

El cambio del partido a plena tarde generó el malestar de todo Gimnasia, ya que desde hace meses están confirmadas las fechas de los recitales en 532 y 25. De todos modos, la dirigencia logró “partir la diferencia” y el partido se jugará a las 18.00 dándole un poco más de margen a la llegada de los hinchas al Zerilllo, aunque lejos de una situación ideal.

En cuanto a lo futbolístico, el plantel albiazul realizará esta mañana una práctica de fútbol formal que terminará de darle forma al equipo para el viernes. En principio, Pereyra podría disponer de la misma formación titular si así lo desea.

LA RESERVA RECIBE A TALLERES

Esta tarde desde las 15:00, la Reserva de Hernán Lisi recibirá a Talleres en Estancia Chica por la decimocuarta fecha del Torneo Proyección Clausura. El árbitro del partido será Eduardo Coyto y será transmitido a través de lpfplay.com.

El Lobo viene de caer ante Banfield y quedó cuatro puntos abajo del último potencial calsificado a los playoffs, Rosario Central. Máximo Cabrera; Benjamín García, Lautaro Cenizo, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Facundo di Biasi, Dylan Álvarez; Agustín Martínez, Benjamín Carbajo, Santiago Villarreal; Francisco Ballesteros es la probable formación.