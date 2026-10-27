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ESTUDIANTES AÚN NO GANÓ DE VISITANTE EN EL TORNEO

No levanta en el Clausura y se aleja de los objetivos

La clasificación del Pincha a octavos quedó en jaque / @clubunion

Por Redacción

Estudiantes cayó ante Unión y sigue sin levantar en el campeonato. Además, complicó sus chances de clasificar a los playoffs y a copas internacionales 2027 en la tabla anual. Continúa sin ganar como visitante en el Torneo Clausura.

Pese a comenzar en ventaja en Santa Fe, el Pincha no pudo sostener el resultado y perdió 3-1 ante el Tatengue. La derrota lo dejó con 14 puntos en la Zona A, a cinco unidades de Independiente, el último equipo que hoy estaría clasificando a los octavos de final, cuando restan seis puntos en juego.

A su vez, el conjunto albirrojo acumula seis derrotas y un empate fuera de La Plata en el actual certamen. Los números reflejan una campaña complicada lejos de casa, en el ámbito vernáculo, donde todavía no consiguió sumar de a tres.

En ese recorrido, perdió 2-0 frente a Boca en el estadio Tomás Adolfo Ducó y por el mismo resultado ante Deportivo Riestra, en el Bajo Flores, y Sarmiento, en Junín. También cayó 1-0 frente a Vélez en el José Amalfitani.

En el sur del Gran Buenos Aires, Lanús lo venció por 2-1, mientras que en Santiago del Estero igualó 2-2 ante Central Córdoba. A esa lista se sumó la caída de ayer frente a Unión, nuevamente por 3-1, en Santa Fe.

Con este panorama, Estudiantes quedó obligado a sumar en las dos fechas que restan y a esperar otros resultados para mantener viva la ilusión de meterse en los playoffs.

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