Se quedó en Río: derrota de Estudiantes

ENVIADO ESPECIAL A SANTA FE

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Una sombra del equipo que emocionó en el Maracaná. Nada de nada. Un nuevo paso atrás en el Clausura que está claro no está en sus prioridades. Una pena que haya dejado pasar la chance de sumar tres puntos ante un rival muy limitado y encima luego de arrancar ganando, Estudiantes cayó 3-1 ante Unión y quedó aferrado solo a la Libertadores en este 2026.

El Pincha arrancó el partido con un 4-1-4-1, con Mancuso como volante por derecha más adelantado que Meza, con Baltasar Rodríguez haciendo la banda izquierda con Cetré y por momentos buscando sociedades con Benedetti y sus proyecciones, siempre con Tiago Palacios como encargado de hacer jugar a sus compañeros y buscando asistir al único delantero, Adolfo Gaich.

No fue bueno el comienzo de partido para los de Medina que no tuvieron fluidez en la circulación de la pelota, no supieron lastimar a un equipo que inició con muchos temores y sufrió cuando el rival lanzó pelotazos frontales a sus dos delanteros. Fue tan pobre que hasta Fernando Muslera le dio tiempo al DT para que acomode las cosas al “sufrir” un golpe en su tobillo que requirió de asistencia. Lógico comienzo de un equipo empachado y todavía con la adrenalina generada el jueves en la madrugada por el partido contra Flamengo.

No se generaron situaciones de gol en ese primer tiempo, de trámite chato y aburrido. Unión mostró que de arriba podía complicar y el capitán Cristian Tarragona casi factura aprovechando una desatención entre González Pirez y Muslera y poco más. Siempre de arriba fue el camino elegido para llegar al gol. Estudiantes intentó por las bandas y alguna aparición de Tiago Palacios pero no concretó una sola llegada como para anotar de peligro.

Le costó una enormidad a Estudiantes enchufarse. No encontró una manera de jugar cómodo. La “resaca” de la Libertadores está claro que jugó su parte aunque algunos jugadores no habían tenido tantos minutos en el Maracaná. Pero estuvo claro que el sistema no funcionó y los jugadores tampoco le encontraron la vuelta. Ni siquiera el gol de Eric Meza en el minuto 40 puede cambiar el análisis. Fue un centro cerrado que se le escapó a Mansilla tras el rebote en Ayala, más error del arquero (y mala suerte) que mérito del lateral Pincha, pero que igual valió un gol. Fue el escenario ideal para Estudiantes, que se fue al descanso 1-0 y contra un rival lleno de dudas y falencias. Y presionado por sus hinchas.

Pero el escenario ideal no lo supo aprovechar, porque siguió jugando igual de flojito, Gaich perdió la pelota y Benedetti la marca en la banda derecha para un centro pasado que encontró a Tarragona sin marca (no lo siguió Meza) y una buena definición para un empate que no estaba en los planes pero no podía sorprender a nadie porque el Pincha nunca mostró seguridad ni ganas de llevarse el partido. Era empezar pero ahora con un local más entonado y con piernas. De yapa con otra nueva expulsión del Cacique Medina que le reclamó a Pablo Dóvalo una mano previa en la jugada del empate.

El gol terminó por derrumbar a un equipo que a esa altura no encontraba respuestas, libreto ni respaldo. Unión se lo llevó por delante con coraje y nada más, pero tuvo lo suficiente como empezar a ganar en velocidad por las bandas y atacar de forma que lastimaba. Lo tuvo Estigarribia de cabeza dos veces y en la tercera no falló. Apenas 10 minutos después del empate llegó el segundo, con una fallida general de la defensa que perdió la pelota y las marcas. Marcelo Estigarribia dos veces remató al arco, la primera vez detuvo el arquero pero la segunda fue al fondo del arco. Justicia en Santa Fe porque se ponía al frente un equipo que lo buscaba, con más ganas que fútbol.

Recién en los últimos 15 minutos mejoró un poco Estudiantes, con los cambios y otra postura. Adentro Pérez, Sagües Barreiro y Aguirre. Tuvo algunas jugadas elaboradas pero ninguna chance. Encima recibió un gol en el descuento. Se entregó por completo a una derrota que lo deja casi sin chances de meterse en playoffs y complicado de clasificar a la Sudamericana 2027. Es la Libertadores o nada para este plantel. Riesgoso.

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