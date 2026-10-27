“Nos golpearon en dos momentos puntuales”

Tras la caída en Santa Fe, Sebastián Grazzini la cara en conferencia de prensa, tras las expulsiones de Alexander Medina y Fernando Machado. El ayudante de campo de Estudiantes analizó las claves de la derrota, cuestionó la decisión arbitral en el primer gol de Unión y se mostró ilusionado con lo que viene para el Pincha.

Al realizar un balance del encuentro, el Mago señaló que la paridad inicial se quebró a partir de la ventaja conseguida por el conjunto albirrojo. “Era un partido parejo, donde los dos estaban sin crear tanto peligro. Creo que en el momento que nosotros hacemos el gol, empezamos a manejar el trámite del juego”, analizó.

Sin embargo, el desarrollo cambió rápidamente por la efectividad del rival. “Nos golpean en dos momentos justos y después nos costó levantarlo”, explicó el ayudante de campo.

En relación con la polémica generada por la jugada del primer tanto recibido, Grazzini reveló la postura del plantel tras revisar la acción en el vestuario. “Con respecto al arbitraje que estuvimos viendo ahí adentro del vestuario, nos parece que hubo infracción, pero bueno, nada, a levantarse”, sostuvo.

Por otra parte, fue consultado sobre la posible influencia del desgaste físico y mental tras el partido del jueves pasado ante Flamengo, en el Maracaná, que le permitió a Estudiantes clasificarse a la final de la Copa Libertadores. “Obviamente que después de una batalla así íbamos a sentir el cansancio. Más que mental, creo que fue un poco de cansancio, que llegamos y volvimos a viajar y que no tenemos tantos días, pero no es excusa. Lo afrontamos de la mejor manera”, explicó.

También se refirió a las ausencias de Guido Carrillo y Joaquín Correa, quienes fueron preservados para evitar mayores exigencias físicas. “Son futbolistas muy importantes para la institución, pero hay que afrontar esto con tranquilidad. Tenemos un hermoso desafío, venimos haciendo las cosas muy bien, así que estoy muy ilusionado y esperanzado de lo que viene”, concluyó.

Por último, con relación a la inclusión de Eros Mancuso como volante, explicó: “Creíamos que nos podía dar ahí no solo dominar el trámite del juego, sino también que nos ayude en la parte defensiva y también en la ofensiva”.