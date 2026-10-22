Okey a la Memoria, Balance y Presupuesto

Con la presencia de algo más de quinientos socios, Gimnasia organizó la Asamblea Anual Ordinaria. Durante el cónclave, se aprobaron la Memoria y Balance, del ejercicio 2025/26, y el presupuesto previsto para la temporada que viene.

De los principales números que se expusieron, se destacó que la institución le bajó la persiana al ejercicio con un déficit de $1.982 millones y un pasivo total que asciende a $22.640 millones. Al mismo tiempo, Gimnasia registra obligaciones por $18.676 millones frente a activos corrientes por $9.599 millones.

El Balance, en tanto, mostró una reducción de las deudas laborales y previsionales, que descendieron de $4.907 millones a $3.058 millones. Además, la actual gestión destacó el crecimiento de la masa societaria: los socios activos pasaron de 37.306 a 39.003. Los socios, además, aprobaron el presupuesto para la temporada entrante, que proyecta un superávit de $5.707 millones. Para alcanzar ese resultado, Gimnasia contempla ingresos por $8.173 millones por ventas de jugadores y otros $3.566 millones por la participación en competencias internacionales.