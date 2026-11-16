Operativo Montevideo: regreso a las prácticas con el foco en Palmeiras

Comienza el operativo Montevideo en City Bell. El plantel de Estudiantes regresa a las prácticas por la mañana, para comenzar con los preparativos de la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Después de tres días de licencia tras la consagración en la Supercopa Argentina, el Pincha volverá a entrenarse con un objetivo claro: llegar en óptimas condiciones a la definición continental. Serán casi dos semanas de trabajo para ajustar detalles futbolísticos, recuperar energías y tener a disposición la mayor cantidad de jugadores posible.

En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Alexander Medina tendrá especial atención sobre la evolución de algunos futbolistas. El caso más importante es el de Joaquín Correa, quien trabaja a contrarreloj para recuperarse de la lesión muscular y llegar a la cita en Uruguay. El Tucu es una de las principales incógnitas para el armado del equipo y su evolución marcará buena parte de la planificación del DT.

También habrá que seguir de cerca las situaciones de Guido Carrillo y Alexis Castro. Ambos vienen de disputar la final ante Independiente Rivadavia, pero acumulan una importante cantidad de partidos y desgaste físico. Por eso, el descanso de estos días también resultó importante para que puedan recuperarse y afrontar la recta final de la preparación.

Medina y sus colaboradores tendrán por delante jornadas fundamentales para administrar las cargas, evaluar a los jugadores y definir la mejor estrategia para la final.