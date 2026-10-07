Otamendi también se despidió de la Selección

Sin opacar la Noche del “Diez”, Nicolás Otamendi también le puso punto final a su paso por la Selección Argentina. El marcador central jugó desde el inicio y, al igual que Lionel Messi, emocionó hasta las lágrimas a todos los argentinos. Para colmo, coronó la noche con un gol de cabeza asistido por el astro.

El General ya había comunicado que, tras la Copa del Mundo, no continuaría vistiendo la celeste y blanca. Sin embargo, muchos terminaron de dimensionar la noticia cuando el defensor publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con el plantel. “Hasta siempre, Selección. Gracias por todo”, cerró.

Más allá de ese mensaje cargado de sentimientos, Otamendi tuvo la posibilidad de despedirse dentro del campo de juego y cerrar oficialmente una etapa dorada en el seleccionado nacional. Durante años fue una pieza fundamental de la defensa argentina, aportando liderazgo, personalidad y experiencia en los momentos más importantes.

Con la camiseta albiceleste disputó un total de 139 encuentros entre amistosos, Eliminatorias, Copas América, Juegos Olímpicos, Finalissima y Mundiales. Además, convirtió nueve goles y repartió tres asistencias.

Su recorrido con la Selección quedará grabado para siempre en la historia grande del fútbol argentino. En su palmarés aparecen dos Copas América, la Finalissima y la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, logros que lo ubicaron entre los futbolistas más exitosos de la historia del combinado nacional.

De esta manera, el defensor le puso fin a una trayectoria inolvidable con la celeste y blanca, dejando una huella imborrable y el reconocimiento de todo el pueblo futbolero argentino, a quienes se les piantó un lagrimón.