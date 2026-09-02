Palermo sobre Messi: “No me animaba a hablarle”

El ex delantero de Estudiantes y Boca, entre otros, que compartió plantel con Lionel Messi en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, dejó su visión y su sentir acerca de lo que fue el anuncio de “Lio” sobre su retiro de la Selección Argentina y dijo: “Uno ya podía imaginarse que en el corto plazo Leo iba a tener que tomar esa decisión porque a todos nos llega el decir: bueno, hasta acá”.

A su vez, contó su experiencia como compañero de plantel en la cita mundialista celebrada en continente africano y contó una intimidad: “Cuando estuve en el Mundial no me animaba a hablarle o a tener una conversación”.

Además, el “Titán” declaró sentirse afortunado por haber podido compartir cancha con el nacido en Rosario, como así también con Diego Armando Maradona, por quien fue dirigido también: Haber valorado compartir con los dos mejores del mundo, con Diego y con él. Agradecimiento total”.

Así, las voces de los protagonistas del planeta fútbol se siguen manifestado ante una noticia que sacudió el planeta fútbol no sólo a nivel nacional, sino también en todo el mundo, por el retiro del astro argentino de la selección albiceleste.