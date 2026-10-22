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Finalista por penales

Palmeiras espera por Estudiantes o Flamengo

Por Redacción

Palmeiras se clasificó anoche para disputar la final de la edición 2026 de la Copa Libertadores, al derrotar 5-3 por penales a Fluminense, que ganó en los `90 e igualó la serie de semifinales (2-2).

De esta manera, el “Verdao” espera ahora al otro finalista de la competencia continental, que saldrá del cruce Flamengo-Estudiantes, que jugarán hoy en el mítico estadio Maracaná.

Palmeiras, que había ganado el partido de ida 2-1, necesitaba empatar para llegar directamente a la final. Sin embargo, en un partido equilibrado, no pudo sostener la ventaja, ya que Fluminense, a los 37 minutos del complemento, desniveló gracias al gol de Hércules, que forzó a los penales.

Y a través de esa vía, el Palmeiras fue mucho más efectivo, ya que convirtió los cinco envíos de la primer ronda. Y porque tuvo además tuvo al arquero Carlos Miguel, la figura en la definición, quien le atajó el disparo a Nonato.

Palmeiras, finalmente, obtuvo el pasaje a la gran final del torneo continental, que se disputará el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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