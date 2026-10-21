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Palmeiras y el Flu buscan al primer finalista

Palmeiras logró un resonante triunfo 2-1 en el Maracaná / AFP

Por Redacción

Palmeiras y Fluminense protagonizarán una batalla táctica y de estilos en São Paulo para determinar quién se queda con el primer boleto a Montevideo. El Verdão llega con la ventaja tras imponerse 2-1 en el partido de ida disputado en el Maracaná. Sin embargo, el tardío descuento del “Flu” mantiene la llave completamente abierta.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira tiene las estadísticas de su lado: acumula un imbatible registro en fases eliminatorias dentro de su estadio, habiendo ganado o empatado 21 de sus 23 partidos. Para este encuentro, el técnico portugués buscará su victoria número 50 en la historia de la competición.

La estrategia local volverá a apoyarse en la contundencia ofensiva del argentino José Manuel “Flaco” López y en la presión alta. Todo esto sin contar con el delantero estrella Vitor Roque, quien continúa marginado por una lesión de tobillo. A Palmeiras le basta con un empate

Por su parte, el Fluminense de Marcão atraviesa un presente incómodo en el torneo local con tres derrotas consecutivas, pero se ampara en su probada mística de visitante. El cuadro carioca ha avanzado de ronda en cuatro de las últimas cinco llaves que le tocó definir fuera de Río de Janeiro.

Apostando a la enorme jerarquía y veteranía de hombres como Hulk y Thiago Silva, el Tricolor buscará adueñarse de la pelota tal como lo hizo en la ida.

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