A pocas horas de la victoria de Boca por 1 a 0 ante River en la Bombonera, la Liga Profesional difundió los audios del VAR correspondientes a las dos expulsiones que sufrió el equipo visitante durante el Superclásico. Las grabaciones permitieron conocer los diálogos entre el árbitro Nicolás Ramírez y Silvio Trucco, encargado del videoarbitraje, y los argumentos que llevaron a sancionar a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, estuvo atravesado por las decisiones arbitrales que generaron fuertes reclamos del lado de River. El Millonario terminó jugando con nueve futbolistas y desde el club cuestionaron especialmente algunas determinaciones de Ramírez.

La primera expulsión se produjo a los siete minutos del primer tiempo, cuando Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel para impedir que el delantero uruguayo avanzara hacia el arco defendido por Santiago Beltrán. En primera instancia, el árbitro no advirtió la infracción y dejó continuar el juego, pero desde la cabina del VAR detectaron una posible falta que podía constituir una oportunidad manifiesta de gol.

En la comunicación, Trucco le advirtió a Ramírez: "Hay una sujeción con los dos brazos". El juez principal respondió: "Eso no lo observo en el campo de juego", por lo que fue convocado a revisar la acción en el monitor.

Después de observar las imágenes, Ramírez modificó su decisión inicial y explicó: "Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol". Finalmente, determinó tiro libre directo para Boca y expulsión para el defensor de River.

La segunda roja llegó a los 34 minutos del complemento y tuvo como protagonista a Gonzalo Montiel. El lateral fue expulsado directamente por una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco, que recibió el impacto de los tapones en la zona del tobillo.

En esta oportunidad, Ramírez no necesitó acercarse al monitor, ya que había observado la infracción en el campo de juego. Desde el VAR analizaron diferentes tomas para determinar el punto de contacto, la intensidad y la gravedad de la acción.

"Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo. Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta", fue uno de los argumentos expresados desde la cabina. Trucco también respaldó la decisión y señaló: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo".

Tras el análisis, el VAR confirmó la expulsión del defensor.