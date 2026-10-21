Paredes, al final, ingresó en el segundo tiempo

Se habló muchísimo en la previa del partido: que juega de arranque, que ingresa en el segundo tiempo, que solo va a acompañar... Lo concreto es que Leandro Paredes entró a los 10 minutos del segundo tiempo por Sebastián Battaglia, de gran partido pero que había fundido.

El volante de Boca y la Selección mostró que no está recuperado, que ingresó porque realmente el equipo lo necesitaba y porque se moría de ganas. Le tocó estar en el peor momento del equipo y el fútbol, como en tantas otras ocasiones se lo retribuyó. Ya que cuando todo parecía encaminarse inevitablemente a los penales, con un tremendo zapatazo desde lejos del área y ante una defensa brasileña que sólo atinó a mirar y rezar, metió un potente tiro que encontró una floja reacción de Léo Jardim para poner el 3-1 a poco del final y desatar la locura Xeneize en Río de Janeiro.

Así, el hombre que regresó de la Roma para buscar ganar todo con el club de sus amores, dio el primer paso para acercarse a lo que sería su primer título a nivel continental con la camiseta azul y oro. El capítulo final se escribirá el sábado 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, en un duelo definitivo para el cual conocerá su rival (con la tranquilidad de ya tener su boleto), en la noche de hoy, donde Atlético Mineiro, tras imponerse en la ida 3-0 como local, ahora irá en busca de sellar su pasaje con destino a Colombia en Uruguay frente al Montevideo City Torque, la sorpresa de la actual edición de la Copa Sudamericana.

Prueba de lo que significó esta conquista para Boca, pero sobretodo para el propio Leandro Paredes, fue la emoción mostrada por el capitán y emblema azul y oro una vez consumado el triunfo en el estadio Maracaná. Es que pese a que inicialmente el trámite del encuentro fue favorable y casi que hizo olvidar al mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 con un muy buen arranque en tierras brasileñas del conjunto del Vasco Arruabarrena, cuando la situación se complicó por el gol de Rodríguez, el DT Xeneize tiró a la cancha a su As de espadas, que mostró toda su jerarquía y calidad para ser el salvador, pese a no estar en plenitud física e incluso asumiendo el riesgo de que dicha lesión muscular se tornara aún peor y lo sacará varios partidos más.

Pero Paredes y Boca sabían que esta era la verdadera chance, que había que hacer lo imposible luego de lo que había sido el cachetazo recibido la semana pasada en la Bombonera, cuando la escuadra carioca se llevó una victoria inesperada y la ventaja mínima. Por eso, fue que el ex mediocampista de Roma y PSG decidió dejar todo de lado, para volver a meter a Boca en una final en una decisión conjunta que terminó dándole la derecha

NOCHE HOSTIL EN RIO

Los simpatizantes de Vasco da Gama se situaron en las inmediaciones del hotel donde concentra Boca en Río de Janeiro, durante las primeras horas del martes y lanzaron fuegos artificiales para dificultar el descanso de los futbolistas y el cuerpo técnico

La maniobra, un recurso utilizado en compromisos de carácter internacional en el país brasileño para desestabilizar a los planteles visitantes, se extendió durante la madrugada y encendió las alarmas de la seguridad del contingente argentino a pocas horas de disputarse el partido.

LA DESPEDIDA DE TEVEZ

El partido de despedida de Carlos Tevez en la Bombonera se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre, con horario a confirmar. La información fue difundida en una publicación compartida entre el Instagram del jugador y la cuenta oficial del evento.

“Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando”, comienza la publicación en la cual se lo ve a Tevez festejando un gol en la cancha de Boca, con la inscripción “de alcanzapelotas a leyenda”.