Paredes evoluciona y se ilusiona con la revancha

El capitán y emblema de Boca, Leandro Paredes, evoluciona favorablemente del desgarro grado II sufrido el pasado viernes en el empate 2 a 2 frente a Instituto y, pese a que los tiempos no le dan, se ilusiona con estar el próximo martes en el Maracaná para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

Poco tiempo despúes de haber ingresado en el Mario Alberto Kempes, Paredes sintió el pinchazo y pidió el cambio. Al otro día, los estudios arrojaron la gravedad de la lesión, en la misma zona donde se había desgarrado antes del partido frente a Universidad Católica por Copa Libertadores, en la previa del Mundial.

Un problema físico de estas características demanda entre tres y cuatro semanas de recuperación, por lo que en Boca ya lo descartaban para la serie completa ante Vasco, así como para los duelos frente a Talleres e Independiente por el Torneo Clausura. Recién lo iban a exigir la semana previa al Superclásico, con el objetivo de que llegase en óptimas condiciones a otro de los partidos clave que afrontará el Xeneize de aquí a fin de año.

Sin embargo, tras apenas cuatro días de rehabilitación, el capitán está evolucionando de buena forma y podría hablar con Rodolfo Arruabarrena para estar presente el próximo martes a las 21.30 en el Maracaná, donde se definirá al primer finalista de la Sudamericana.

Durante sus apariciones públicas posteriores a la lesión de Paredes, el entrenador Rodolfo Arruabarrena lo descartó para esta serie y habló sobre cómo deberá reponerse el plantel ante la pérdida de su líder espiritual y futbolístico.