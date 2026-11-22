Comienza la etapa de las definiciones en el Clausura de la Liga Amateur Platense. Quedan apenas dos fechas para el final, y son siete los equipos que llegan con grandes posibilidades de llevarse el premio mayor. El más favorecido, en este caso, es Peñarol, que en silencio y sin hacer ruido, se subió a lo más alto de las posiciones (tiene 25 puntos) y depende de sí para festejar la obtención del título.

Para muchos, algo impensado, si se tiene en cuenta que en la última jornada se desmoronaron ADIP y Unidos de Olmos, que durante gran parte de la competencia dominaron las posiciones.

Esta tarde, en su afán de dar otro paso en la pelea por terminar en lo más alto del podio, Peñarol será local en 39 y 203 de Alumni, con la posibilidad de conservar el primer puesto y tirarle toda la presión a los que vienen de atrás.

Las Malvinas, ADIP y Unidos de Olmos son los escoltas con 24 puntos, por lo que se ven obligados esta tarde a ganar para conservar la expectativas.

El “Auriazul” se presenta en 6 y 485, para enfrentar al entonado San Lorenzo (20), que entre semana le ganó el clásico de barrio a ADIP y sigue con chances de ganar el Clausura.

El Naranja, por su parte, desperdició una buena oportunidad de saltar a la punta, después de perder ante el Cuervo. El resultado adverso lo obliga a ganarle hoy a Nueva Alianza, en 38 y 155, buscando presionar al puntero. El equipo que dirige Gustavo Salinas sabe que tiene potencial para pelear por la corona hasta el final del torneo.

Mientras que Unidos de Olmos, que sufrió una quita de puntos por parte del Tribunal de Disciplina, no pudo saltar a la punta, por lo que esta tarde, necesita ganarle a Fomento (en 58 y 132) para no perder el tren de la corona.

Everton (22), San Lorenzo y CRIBA, ambos con 20, son los otros equipos con posibilidades de conseguir el Clausura. El Decano visita en 2 y 611 precisamente al Azulado, en un partido que definirá la suerte de ambos. Y como quedó dicho, el Cuervo será local de Las Malvinas, en otro duelo clave.

La fecha: CRISFA vs. Polideportivo Gonnet (71 y 14); For Ever vs. CC. Tolosano (610 entre 12 y 13) y Estrella vs. Asociación Brandsen (8 y 169, Berisso).

TRICOLORES DEPENDE DE SÍ

Por el torneo de Primera B, Tricolores, puntero, llega con ventaja leve sobre Montoro, su escolta, por lo que hoy, ante La Plata FC. buscará dar otro paso en la pelear por llegar a la final por el ascenso.

El “Tricolor”, que no tiene margen de error si es que pretende seguir en la punta, se juega esta tarde un compromiso clave para sus aspiraciones.

Mientras que el equipo de La Feria enfrenta a Expreso Rojo, en 515 y 207, con la necesidad de una victoria y continuar metido en la conversación. Y San Martín de Los Hornos, con 27, es otro de los candidatos. Hoy recibe a Romerense, en 58 y 145), con un solo objetivo: ganar. La fecha: Defensores (CB) vs. Porteño (7 y 480); Iris vs. Talleres (517 y 143); C. Rural vs. Curuzú (66 y 174); CF.Ringuelet vs. Villa Lenci (8 y 528) y 5 de Mayo vs. Argentino (J) (Uruguay y Quintana, Ensenada).