Ateneo Popular, ganador del Apertura, y Polideportivo Gonnet, que vienede adjudicarse el Clausura, se enfrentan esta tarde a partir de las 17, en la cancha de Everton (7 y 629), en el partido decisivo de la Primera C, de la liga Amateur Platense, que determinará al campeón de la presente temporada.

De acuerdo a lo que establece el reglamento, en caso de que ambos equipos terminen igualados al cabo de los noventa minutos, se recurrián a los penales para determinar al nuevo campeón de la categoría.

Por otra parte, y por razones organizativas, los hinchas de Gonnet ocuparán el sector habitualmente local; mientras que Ateneo Popular ocupará el sector visitante.