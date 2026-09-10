¿Pereyra repetirá equipo para visitar La Paternal?

Semana calma para el Lobo que viene en ganador y ya dejó en el olvido lo que fueron los nubarrones que trajeron la caída en el clásico, la eliminación por Copa Argentina frente a Riestra en Florencio Varela y por último, el tropiezo como local por el campeonato con Gimnasia de Mendoza.

Ahora, desde que se impuso en el Gigante de Arroyito y volvió a la senda del triunfo, el sol brilla para el plantel comandado por Ariel Pereyra, que volvió a enderezar el rumbo y apunta a poder meterse en alguna copa continental del próximo año.

Una de las claves del retorno a la senda triunfal, es algo que no venía ocurriendo por lesiones, suspensiones o bien decisiones tácticas del propio entrenador. El sostener los mismos nombres en la formación titular, algo que se dio por primera vez tras los tres puntos traídos de Rosario y que volvió a darle resultado al DT mens sana en la victoria de pasado fin de semana frente a Tigre en el Bosque.

Ahora, el ex defensor en épocas de Timoteo Griguol, se encuentra nuevamente ante la chance de volver a dejar todo igual en el once y cumplir con aquella premisa futbolera que dice “equipo que gana no se toca”, habrá que ver si el “Pata” elige ese camino o bien meter mano para ir en busca de los tres puntos en La Paternal que le permitan a él y sus dirigidos llegar a la cima del grupo B, como también seguir metiendo presión en la tabla anual para meterse en Copa Libertadores, algo que dejó de ser un sueño para convertirse en una posibilidad real y concreta.

Lo concreto es que mientras tanto, con todavía varios días por delante, el conductor del plantel albiazul sigue probando y trabajando pensando en el rival del próximo domingo a las 17:00 en el estadio Diego Armando Maradona. Si bien el entrenador ha sido claro en conferencia acerca de su idea respecto a repetir o no formación, lo cierto es que la forma de jugar del conjunto de Nicolás Diez, sumado al factor no menor de las dimensiones del campo de juego del estadio ubicado en el barrio de La Paternal, podrían hacer que el Lobo muestre alguna modificación cuando salte a la cancha del Bicho.

Mientras tanto, Pereyra prueba apoyado en la tranquilidad que le dan las victorias.