Pereyra y una práctica de fútbol para definir los once

El entrenamiento de esta mañana en Abasto será clave para que Ariel Pereyra defina la formación titular que visitará a Huracán en el Ducó el próximo jueves desde las 20.00. Ayer el plantel realizó trabajos con pelota en la cancha 2 pero no hubo indicios de las variantes que realizará el entrenador.

Donde es seguro que habrá cambios será en la línea defensiva ya que Bautista Barros Schelotto sufrió una subluxación de hombro y será reemplazado por Alexis Steimbach. En el otro lateral, Pedro Silva Torrejón -que ayer trabajó a la par del grupo- volvería tras su ausencia ante Atlético Tucumán en lugar de Matías Melluso.

La práctica de fútbol formal disipará las dudas en cuanto al arco albiazul. Nelson Insfrán no atraviesa un buen momento y la presencia de Harlen Castillo -refuerzo de la dirigencia en el último mercado de pases- en el banco de relevos le suma presión al formoseño, cada vez más cuestionado por los hinchas. El colombiano solo sumó minutos en el partido ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina, no deslumbró, pero tiene el crédito abierto, aunque el cambio de arquero nunca es fácil.

“Vamos a ver en la semana. Vamos a hablar y vamos a ver que hacemos para el próximo partido. Nosotros tratar de poner siempre al que está mejor. Todavía no me puse a pensar eso”, dijo Ariel Pereyra en la conferencia de prensa tras el último partido consultado acerca del manejo de la situación. Si bien no fue tajante, el DT tampoco brindó un respaldo explícito al Mono.

El otro tema tiene que ver con la decisión táctica del entrenador, que puede mantener los dos delanteros o decidir nuevamente el ingreso de Mateo Seoane para dotar de mas equilibrio al equipo. Así como el partido de Gimnasia de Mendoza abrió la puerta para los ingresos de Lucas Janson y Maximiliano Zalazar, las últimas actuaciones tal vez hayan a la pelea a Franco Torres o al propio Marcelo Torres, quien está falto de ritmo pero podría pelear el lugar de Colazo si el DT decide seguir con dos centrodelanteros. Todas estas dudas quedarán definitivamente develadas mañana tras la práctica de pelota parada en Estancia Chica.