12 puntos claves: el Lobo debe ganar para entrar a la Copa

Gimnasia lamenta los puntos perdidos. El Lobo del Pata Pereyra era un equipo que casi no empataba hasta que se le escurrió entre los dedos un partido que se había presentado favorable: le ganaba a Argentinos 1-0 y el Bicho tenía un hombre menos, pero se metió demasiado atrás, se lo empataron y casi lo pierde.

El partido en el estadio Diego Armando Maradona pudo ser una bisagra. No lo fue. Después de ese encuentro, Banfield le arrebató el triunfo sobre la hora, logró una buena igualdad en Mendoza ante Independiente Rivadavia y salvó la ropa en el final del partido ante los tucumanos con el penal del Chelo Torres que le dio el 1 a 1 al equipo albiazul.

Sumar de a uno ha sido un contrapeso importante para una campaña que se encaminaba a una clasificación internacional que ahora está en duda. Por eso, Gimnasia necesita ganar y el partido del jueves ante Huracán cobra una enorme importancia, ya que el Quemero es otro rival directo, hoy fuera de la zona de clasificación pero con ambición de jugar la Copa Sudamericana.

El título de Belgrano en el último Apertura le da al Lobo -en la actualidad- el último cupo para la Sudamericana, aunque el campeón del Clausura (si lo gana uno de los 10 primeros de la tabla anual) o la Copa Argentina (si el título es para Boca y no gana el título de Liga en la tabla acumulada) casi garantizan más plazas, al margen de lo que suceda con Estudiantes en la Libertadores o con el propio Xeneize en la Sudamericana.

Con Independiente Rivadavia, Boca, Argentinos Juniors y Belgrano clasificando a la Libertadores, los accesos para la Sudamericana hasta ahora son para Rosario Central (50), Vélez Sarsfield (49), Instituto (47), Estudiantes, River Plate y Gimnasia (los tres con 45 unidades). Las victorias de Lanús (2-0 sobre el Fortín) y Defensa (2-0 sobre Unión en Santa Fe) dejaron al Granate un punto debajo del Lobo y al Halcón con 43 puntos, dos menos que los últimos clasificados. Independiente (42) y Huracán (41) son otros dos equipos con aspiraciones de entrar a la Sudamericana favorecidos por los cupos.

Más allá de la calculadora, Gimnasia necesita ganar. Dejó pasar chances accesibles con los partidos en el Bosque y debe recuperar esos puntos perdidos para no sufrir en el final. Huracán el jueves en el Ducó, Sartmiento el viernes 23 en el Bosque, Estudiantes -ya descendido- en Río Cuarto el 30 y Belgrano como local en el cierre son los partidos donde el Lobo debe sumar sí o sí lo más posible.