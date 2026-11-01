Pese a la reacción no le alcanzó para clasificar

Empate de Estudiantes 3-3 ante Instituto en el Estadio UNO y fin del sueño de acceder a los playoffs. El Pincha reaccionó, dio batalla hasta el final del partido, pero no logró conseguir el triunfo que le diera una vida más en el campeonato.

Estudiantes pagó sus errores y se quedó sin la posibilidad de seguir compitiendo en el certamen. Pero nada se le puede reprochar a un equipo que fue consciente de sus equivocaciones, reaccionó, igualó un 3-0 en contra y estuvo cerca de darlo vuelta.

Para esta cita, Alexander Medina no se guardó nada. Sabía lo que estaba en juego y apostó todas sus fichas. Dispuso una estructura inicial que puede dar indicios de la formación que utilizará el próximo 28 de noviembre, ya que relegó al banco a Rodríguez —no jugará la final por su expulsión— y se inclinó por Piovi y Castro como volantes centrales, con Tiago Palacios, Correa y Tobio Burgos más adelantados.

Sin embargo, el Pincha comenzó la noche con el pie izquierdo. Quién iba a pensar que el héroe del Maracanazo, aquel que depositó a Estudiantes en una final de Libertadores después de 17 años, cometería un error garrafal que terminaría en el gol de Instituto, en el amanecer del partido. Nadie. Tras recibir un pase atrás de Benedetti, Muslera fue presionado por Suárez, que le ganó la posición y, tras caer por un agarrón del arquero, puso el 1-0 a los tres minutos.

Estudiantes reaccionó rápidamente y salió en busca de la igualdad. Tuvo una aproximación con un tiro libre del pibe de Chascomús que pasó cerca y una oportunidad clara de Castro dentro del área, que terminó conteniendo con esfuerzo el arquero visitante.

Con el correr de los minutos, el partido se volvió cada vez más físico, una propuesta que favoreció a Instituto. Con la desventaja en el marcador y un desarrollo que lo incomodaba, Estudiantes comenzó a mostrar los primeros síntomas de nerviosismo. Para colmo, el arbitraje de Mastrángelo tampoco ayudó a calmar los ánimos y los futbolistas locales fueron perdiendo el foco.

En el cierre, a Rojo le anularon el gol que podría haber cambiado el final de la historia

Así, entre el error de Muslera, las aproximaciones del Pincha y un juego cada vez más cortado, el primer acto se consumió entre empujones, reclamos e interrupciones. Mucha tensión y poco fútbol en UNO.

Y como en una repetición del primer tiempo, pero todavía peor, en un puñado de minutos Instituto amplió la ventaja en el marcador. Otro error de Muslera, esta vez en la salida de un tiro de esquina, le permitió a Mosevich ganar de cabeza y establecer el 2-0.

El segundo gol fue un baldazo de agua fría del que el Pincha no pudo reponerse. Para colmo, Núñez se fue expulsado por doble amarilla y, minutos más tarde, Córdoba marcó el tercero. Una vez más, Muslera quedó señalado, luego de recibir el remate al primer palo tras un intento de centro desde la derecha.

No obstante, el Cacique metió mano en el equipo y Estudiantes cambió el chip. Con la obligación de ir en busca del descuento, apareció su capitán: Carrillo. Con un cabezazo letal desde la altura del punto penal, tras un centro al área de Piovi, el Tanque puso el 3-1.

A partir de allí, el partido cambió por completo. Estudiantes fue otro. Hambriento y con un ferviente deseo de ir por más. Con ese impulso quedó a tiro del empate. Tiago Palacios se hizo cargo de un tiro libre al borde del área y, con una definición por debajo de la barrera, al mejor estilo Lionel Messi, puso el 3-2 a falta de 25 minutos para el final.

Y de tanto insistir, de tanto ir, de tanto buscar, llegó a la igualdad. Cetré desbordó por el sector derecho y Pérez apareció para empujar la pelota debajo del arco, que entró con suspenso, tras golpear en primera instancia en el travesaño. El empate no lo conformó y salió en busca del gol que le diera el triunfo y una vida más en el torneo. Lo consiguió a través de Rojo, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

De esta manera, a pura reacción, y con un jugador menos, Estudiantes levantó un 3-0 en contra cuando parecía que se avecinaba la tempestad. El empate no le alcanzó y quedó fuera de la pelea por los playoffs. Todavía le queda una posibilidad de clasificar a las copas internacionales, algo que definirá en la última fecha ante Talleres, en Córdoba.

10 GOLES Son los que lleva convertidos en esta temporada el delantero Guido Carrillo, incluyendo el de anoche, ante Instituto, de cabeza, que significó abrir el camino de la gran reacción del equipo albirrojo. Son los que lleva convertidos en esta temporada el delantero Guido Carrillo, incluyendo el de anoche, ante Instituto, de cabeza, que significó abrir el camino de la gran reacción del equipo albirrojo.