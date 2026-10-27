Planificación de la estadía y venta de entradas

Con la atención puesta en el Torneo Clausura y en la definición de la Supercopa Argentina, Estudiantes comenzó a diagramar la logística para los días previos a la final de la Copa Libertadores, que se disputará el próximo 28 de noviembre en Montevideo.

Otro de los temas que ocupa la agenda Pincha es la venta de entradas, que recién habrá más novedades a partir de la próxima semana. Sin embargo, durante estos días habrá una reunión, donde el Club intentará implementar el ránking, aunque saben que no será sencillo. Lo cierto, es que el expendio de los tickets será exclusivamente a través de la Conmebol.

Con respecto a la logística, por disposición de la confederación los planteles finalistas deberán instalarse en la capital uruguaya algunos días antes del encuentro decisivo. En ese contexto, según la información que trascendió en las últimas horas, la delegación albirroja viajaría una semana antes de la final y establecería su base de entrenamientos en el complejo deportivo de Montevideo City Torque.

El predio, inaugurado hace cinco años, cuenta con instalaciones de primer nivel y reúne las condiciones necesarias para que el equipo dirigido por Alexander Medina pueda desarrollar sus trabajos durante la estadía. Entre sus comodidades se destacan los vestuarios, las duchas, las salas de hidroterapia, los espacios destinados al cuerpo técnico, el departamento médico y un gimnasio multiuso equipado con tecnología de última generación. Además, dispone de un amplio comedor para los futbolistas y el resto de la delegación.

En cuanto a los campos de juego, el complejo cuenta con dos canchas destinadas al plantel profesional, ubicadas sobre el sector izquierdo del predio. Del lado derecho se encuentra una cancha de césped sintético de uso compartido, además de otros dos campos de césped natural utilizados por las divisiones formativas.

De esta manera, Estudiantes comienza a delinear una parte importante de la planificación para afrontar el compromiso más trascendente de la temporada y de los últimos años. La posibilidad de contar con una semana de trabajo en Montevideo le permitirá al cuerpo técnico ajustar detalles futbolísticos y físicos, además de facilitar la adaptación del plantel a la rutina previa a la definición continental.

La próxima semana comenzaría el expendio de tickets para la final

Por su parte, Palmeiras, el rival del Pincha en la final, tendría como lugar de entrenamiento el predio de Albion FC, también en la capital uruguaya.

Mientras tanto, restan conocerse mayores precisiones sobre la organización del viaje y el alojamiento de la delegación albirroja. Se espera que en los próximos días haya novedades oficiales sobre esos aspectos, en una planificación que empieza a tomar forma mientras Estudiantes mantiene la atención en sus compromisos locales antes de cruzar el charco.