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LAS DECISIONES DE DÓVALO DESATARON EL ENOJO DEL CT

Polémicas, expulsiones y los gestos de Medina

Momento de la infracción sobre Adolfo Gaich / Captura TV

Por Redacción

Otra tarde caliente para Estudiantes en el Torneo Clausura. El empate de Unión, convertido por Cristian Tarragona, desató la bronca del banco albirrojo y terminó con las expulsiones del entrenador Alexander Medina y su ayudante de campo, Fernando Machado.

Con la ventaja a su favor, al Pincha se le vino la noche en cuestión de minutos. Todo comenzó con un tiro libre para el conjunto santafesino. Tras la ejecución y el despeje, la pelota pareció impactar en la mano de Julián Palacios, pero el árbitro Pablo Dóvalo dejó seguir la jugada.

Inmediatamente después, Adolfo Gaich intentó salir de contraataque, aunque recibió una infracción de Mauro Luna Diale. Sin embargo, el juez tampoco sancionó la falta y permitió que la acción continuara hasta terminar en el gol del ex Gimnasia, que estableció la igualdad parcial.

Las dos decisiones encendieron la protesta de los futbolistas y, sobre todo, del cuerpo técnico de Estudiantes. La bronca se trasladó rápidamente al banco de suplentes, donde los reclamos contra el árbitro fueron subiendo de tono.

El primero en manifestar su enojo fue Fernando Machado, ayudante de campo de Medina, quien terminó viendo la tarjeta roja por sus protestas. Minutos después, el propio entrenador también fue expulsado.

En el caso del Cacique, la decisión de Dóvalo llegó luego de que el técnico le hiciera gestos al árbitro, dando a entender que “estaba robando”. Ante esa reacción, el juez se dirigió directamente hacia el entrenador y le mostró la cartulina.

Así, una jugada que dejó dos acciones discutidas terminó desatando un fuerte enfrentamiento entre el CT y la terna arbitral. A su vez, el uruguayo sumó una nueva expulsión. La anterior había sido en la visita a Santiago del Estero. Último partido fuera de casa de Estudiantes en el torneo.

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