Por la clasificación: el Pincha tiene otra final

Estudiantes sale a la cancha otra vez. Recién se jugó la final de la Supercopa Internacional, el escándalo, los lesionados y todo lo que vio el mundo del fútbol, pero esta noche desde las 21:15 tendrá otra final por delante que su plantel y el propio presidente Juan Sebastián Verón le dio tremenda importancia: enfrenta a Platense en la cancha de Defensa y Justicia por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.

¿Por qué la importancia de este partido para el Pincha? Porque el ganador además de recibir un trofeo y la posibilidad de jugar la Supercopa Argentina y la Recopa en 2027, otorga una plaza directa para la Copa Libertadores del próximo año, uno de los anhelos del Club para seguir sumando puntos de cara al Mundial de Clubes. Los 500 mil dólares de premio son lo que menos valen realmente.

POr eso Estudiantes se toma en serio este partido pese a que tenga una buena cantidad de jugadores lesionados y en el horizonte cercano esté el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Tiene otro motivo para estar atento: si llega a la final y allí está Boca (ya en semis espera por Banfield), el equipo del Cacique Medina se clasificará automáticamente a la Libertadores siempre y cuando el Xeneize sea el campeón de la actual Copa Sudamericana. Claro, antes va a tener que ganar esta noche y luego hacer lo propio con Atlético Tucumán, cuyo presidente ya se puso del lado que le conviene de la “guerra” de la AFA y defendió a capa y espada a Claudio Tapia. Nada es gratis en este fútbol.

Por todos estos motivos el partido de hoy es muy importante, al punto que la Brujita Verón declaró en la previa del compromiso contra Rosario Central que la final era importante pero “el partido del jueves” lo es mucho más.

También es de “vida o muerte” para PLatense, que se quedó afuera de la Copa Libertadores y está muy relegado en el torneo. Necesita ganar para sostener un plantel de elevado presupuesto pensado para esta Copa. Lo mismo que Leíto, su presidente ya abrió el paraguas y pidió que su club no sea perjudicado por el árbitro.

Esta noche en Florecio Varela será Facundo Tello el árbitro del partido. En principio es el mejor del país y del único que el mundo del fútbol no duda. Se puede equivocar, pero no tendría mala intención como sospechan de otros.

Para esta noche Alexander Medina no podrá contrar con Gabriel Neves (fractura de muñeca) ni Jalil Elías (desgarro), ambas bajas en el Madre de Ciudades. También perdería a Guido Carrillo, quien con una sobrecarga será preservado y evitar un dolor de cabeza para la otra Copa.

En consecuencia el uruguayo tendrá que meter mano en su plantel y pedirle un último esfuerzo. El último de cara a esta seguidilla, porque se supone que el lunes ante Gimnasia de Mendoza, en la reanudación del torneo Clausura, los titulares van a descansar a excepción de Leandro González Pirez y Tomás Palacios, quienes no podrán jugar en la ida ante Flamengo por estar suspendidos al acumular tres amarillas en la Libertadores.

Otra mirada está puesta en Tiago Palacios. El jugador lleva casi dos meses sin jugar por un severo desgarro en Santiago de Chile. Ya se entrena a la par y la ida del entrenador era darle unos minutos ante los mendocinos y que sea titular contra Flamengo. Pero la necesidad, ante la ausencia de Joaquín Correa, tal vez pueda hacer adelantar los tiempos y mandarlo a la cancha en el segundo tiempo.

Se viene otro partido caliente y decisivo. En caso de empates habrá penales para definir quién enfrenta a los tucumanos.

El ganador de esta llave jugará contra Atlético Tucumán, posiblemente en la provincia de Salta