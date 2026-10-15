Preparan un tremendo recibimiento al equipo

Esta noche el cielo de La Plata se iluminará como pocas veces. Es que los hinchas de Estudiantes preparan un tremendo recibimiento alequipo cuando esté por pisar el campo de juego. Se habla de un estallido y color pocas veces visto en la Ciudad.

Lo concreto es que desde hace varios días los hinchas agrupados en “La popu Unida” estuvieron juntando dinero para comprar pirotecnia y bombas. Y lo recaudado alcanzó para bombas, bengalas y fuegos artificiales muchos. El cielo quedará tapado por varios minutos. Ni hablar del ruido que habrá.

En tanto APreViDe informó que el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro contará con la participación de 480 efectivos, 270 agentes de seguridad privada, 120 trabajadores de Utedyc, servicio médico con 6 ambulancias en el escenario deportivo. La apertura de puertas del estadio será a las 18.30.

Además se recomendó a los simpatizantes concurrir temprano al estadio para un ingreso fluido y seguro. Se realizarán controles de entradas, carnet y DNI en los accesos. Se ejercerá el Derecho de Admisión con el uso de teléfonos inteligentes.

El público de Flamengo se ubicará en el codo de calle 57 y 115, y en la extensión de la platea Sector H (Puerta 12), con ingreso para la parcialidad visitante por Av. Iraola hasta C. Cuccolo. Se vendieron 2100 localidades.

El punto de encuentro para los simpatizantes de Flamengo será en el predio Alsina del Club Lanús. Desde ese lugar se realizará el traslado con el acompañamiento policial correspondiente. Debido a la amistad que existe entre ambas hinchadas se cree que vendrán varios de Granate con la torcida de Flamengo que vendió la mitad de las entradas.

Se recordó que en atención a la normativa vigente se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia.