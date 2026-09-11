El presente de Gimnasia: primer encuentro informativo entre la dirigencia y los socios

La sede social de Gimnasia fue escenario anoche de una reunión informativa organizada por la Comisión Directiva, que sirvió para presentar ante unos doscientos socios el informe de gestión y los detalles de la actual situación económica por la que atraviesa la entidad.

Durante el desarrollo del cónclave, que se extendió por más de tres horas, se abordaron diferentes cuestiones vinculadas al fútbol profesional, la economía del club y otros temas de interés, como por ejemplo, los primeros resultados que se conocen de la auditoría que llevó a cabo la Comisión Directiva.

El objetivo de esta reunión de carácter informativa apuntó a que los socios albiazules puedan conocer de primera mano y en línea directa la situación de cómo se encuentra la institución actualmente y el porqué de las decisiones que se fueron tomando oportunamente.

Uno de los temas que se abordó anoche fue, por ejemplo, de la transferencia del delantero uruguayo, Matías Abaldo. También se hizo referencia sobre las reformas previstas para el estadio Juan Carmelo Zerillo.

En realidad, la reunión de anoche celebrada en el salón de patín de la sede social, fue algo así como continuidad de lo que fue la conferencia de prensa brindada el 27 de agosto pasado, en la que se anunció, oportunamente a través de una conferencia de prensa, los detalles de diferentes temas, como los números de la transferencia del volante Alan Lescano (vendido recientemente al Vasco Da Gama), y las conclusiones que se irán desglosando de la realización de la auditoría, entre otros aspectos.