Luego de haber partido el viernes por la madrugada desde La Plata en bicicleta, Facundo Mensegues y Brian Froidevaux cumplieron su promesa y arribaron en las primeras horas de la tarde a Montevideo para presenciar la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras. Como broche de oro de su travesía, ambos hinchas fueron recibidos en el hotel donde concentra el plantel por Eros Mancuso, Fernando Muslera, Leandro González Pirez, Guido Carrillo y Lucas Alario, quienes compartieron una charla distendida y posaron junto al rodado albirrojo.

Al ingresar al lobby del hotel con la bicicleta decorada con vendas rojas y blancas y una bandera del club flameando en la parte trasera, los futbolistas los recibieron entre risas, aplausos y saludos afectuosos. “¿Cómo anda la banda?”, “¡Mancu!” y “¡Guido!” fueron algunas de las primeras frases de un cruce cargado de buena onda en la previa del partido decisivo.

Durante la charla con los jugadores, los protagonistas contaron cómo nació la promesa que los llevó a pedalear cientos de kilómetros hasta Uruguay. Según explicaron, la idea surgió después de haber viajado anteriormente en un Renault Clio hasta San Pablo —un trayecto de 5.400 kilómetros entre ida y vuelta—: “Ahí viste que empezás a hablar cosas. Fue como: ‘Che, si llegamos a Montevideo, vamos, pero vamos en bici’”.

En el intercambio con Muslera, Carrillo, Alario, González Pirez y Mancuso, también repasaron las exigencias del camino —con jornadas en las que llegaron a superar los 170 kilómetros diarios según el GPS, frenando en los pueblos para comer y descansar.

Además, mostraron un detalle particular de la bicicleta. En lugar de cartulina, envolvieron el cuadro con vendas rojas y blancas para que no se arruinaran con la lluvia y contaron que la bicicleta fue bendecida antes de emprender el viaje.

Entre bromas con los futbolistas sobre cómo será el retorno a la Argentina una vez disputada la final en el Estadio Centenario, dejaron en claro que la vuelta no será pedaleando: “La vuelta sí o sí es en algo”, confirmaron entre risas antes de despedirse del plantel con el grito de “¡Vamos León!”.