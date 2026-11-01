Ranking y ventanas: Estudiantes detalló como será la venta de populares para la Final

En las últimas horas, el Club Estudiantes de La Plata informó los puntajes correspondientes a las cuatro ventanas de prioridad para la adquisición de entradas populares de la final ante Palmeiras. Se mantienen los criterios habituales para grupos familiares y socios del interior.

Si bien la fecha de inicio de la categoría 3 aún no está confirmada, el Club ha decidido informar lo antes posible las ventanas determinadas, a fin de que los socios y socias puedan organizarse de acuerdo a su situación particular.

Teniendo en cuenta la capacidad otorgada por CONMEBOL para el Club, sólo se garantiza la compra de populares en la primera ventana: la compra en las restantes ventanas quedará sujeto a remanente. Los socios y socias solo podrán comprar entradas CAT 3 (popular) en el día y horario correspondiente a su ventana.

En tanto, durante el comunicado que lanzaron durante la mañana de este domingo, se recordó además que cada usuario podrá comprar hasta 4 entradas (en caso de populares, las 4 personas deben estar habilitadas en esa ventana) y que, en casos de grupos familiares, se sostiene el mismo criterio de siempre para canjes /compras.

Cabe recordar que Estudiantes disputará el partido ante Palmeiras el próximo 28 de noviembre en Montevideo. El Club detalló que las ventanas de prioridad establecidas para la venta de entradas populares de categoría 3, correspondientes a la tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario, con un valor de 95 dólares.

Teniendo en cuenta la cantidad limitada de localidades disponibles en relación con el número de socios y socias, Estudiantes ha decidido comunicar los puntajes requeridos con la mayor anticipación posible, para que cada socio pueda conocer las condiciones de acceso y evaluar su situación particular de cara a la final.

Ventana Socios Generales Socios del Interior/Exterior

Ventana 1 1000 a 546 puntos 1000 a 363 puntos

Ventana 2 545 a 400 puntos 362 a 290 puntos

Ventana 3 399 a 200 puntos 289 a 150 puntos

Ventana 4 199 a 0 puntos 149 a 0 puntos

Por otro lado, debido a la cantidad limitada de entradas asignadas al Club, únicamente se podrá garantizar la disponibilidad de localidades para los socios habilitados en la Ventana 1. La apertura de las siguientes ventanas estará sujeta a la existencia de entradas remanentes.

Las fechas y horarios correspondientes a cada instancia serán informados oportunamente a través de los canales oficiales de Estudiantes.

Preguntas frecuentes:

¿Qué puntaje del ranking se tendrá en cuenta?

El corte definitivo para la actualización de puntos del ranking se realizó el 26 de octubre de 2026. Esta fecha fue establecida para permitir las pruebas técnicas y validaciones necesarias con la plataforma de venta de CONMEBOL.

¿Se mantiene el cupo para socios del interior?

Sí. Se mantiene el cupo destinado a socios del interior, con sus respectivas escalas de puntaje, bajo el mismo criterio que se utiliza habitualmente en los encuentros de la Liga Profesional.

¿Cómo se calcula el puntaje de los grupos familiares?

Se mantiene el criterio habitual de los encuentros de la Liga Profesional: todos los integrantes del grupo familiar tienen asignado el puntaje correspondiente al socio con mayor ranking dentro del grupo.

¿Cuántas entradas puede comprar una persona?

Por disposición comercial de CONMEBOL, cada comprador podrá adquirir hasta cuatro entradas, siempre que las cuatro personas destinatarias se encuentren habilitadas para comprar en la ventana correspondiente. El sistema verificará individualmente la condición de cada espectador.

¿Qué sucede si mi grupo familiar tiene más de cuatro integrantes?

Será necesario realizar las compras mediante dos usuarios diferentes, respetando las condiciones de habilitación de todos los integrantes y el límite de cuatro entradas por comprador.

¿Tener el puntaje requerido garantiza conseguir una entrada?

Únicamente se podrá garantizar disponibilidad para los socios habilitados en la Ventana 1. En caso de existir localidades remanentes, se habilitarán las siguientes ventanas en el orden establecido, hasta agotar la disponibilidad.

¿Puedo comprar en una ventana posterior si no adquirí mi entrada en la que me correspondía?

No. Al igual que en los encuentros de la Liga Profesional, cada socio podrá adquirir entradas populares únicamente durante la ventana correspondiente a su puntaje. Una vez finalizada esa instancia, no podrá comprar en las ventanas siguientes, aunque su puntaje sea superior al requerido para ellas.

¿Los menores de edad pueden comprar entradas?

No. Solo las personas mayores de 18 años pueden realizar operaciones de compra. Los menores deberán contar con una entrada adquirida por un adulto y nominada a su nombre.

¿Los menores pagan entrada?

Sí. Todas las personas, independientemente de su edad, deberán contar con una entrada y abonar el valor correspondiente a la categoría, sin gratuidad por edad.

¿Dónde se comprarán las entradas?

La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de CONMEBOL.

¿Qué medios de pago estarán disponibles?

Los medios de pago informados son tarjetas de crédito y las billeteras Prex y Global66.

¿Las entradas populares son transferibles?

No. Las entradas de categoría 3 son nominadas e intransferibles. Una vez confirmado el titular, no podrá modificarse para asignar la entrada a otra persona.

¿Puedo solicitar la devolución de una entrada si finalmente no puedo viajar?

No. Los términos de compra no contemplan devoluciones por la decisión personal de no asistir al partido, sin perjuicio de los derechos que correspondan ante una eventual cancelación o modificación sustancial del evento.

¿Con quién debo comunicarme si tengo inconvenientes durante la compra?

Las consultas y reclamos relacionados con la plataforma deberán dirigirse a ElevenTickets, mediante el formulario disponible en https://libertadores.eleventickets.com o al teléfono +55 51 2106 8036. Ante inconvenientes con la autorización del pago, se deberá consultar con la entidad emisora de la tarjeta utilizada.

¿Qué documentación necesito para ingresar al estadio?

Será necesario presentar el DNI físico correspondiente al titular de la entrada, junto con el código QR digital. Los datos de la entrada deberán coincidir con los del documento presentado.

¿Cuándo estarán disponibles los códigos QR de las entradas?

Los códigos QR se habilitarán a partir de las 72 horas anteriores al comienzo del partido. No se permitirá ingresar al estadio utilizando capturas de pantalla del código.

¿Qué día se pondrán a la venta las entradas populares?

El Club continuará informando a través de sus canales oficiales las novedades relacionadas con la comercialización de localidades para la final, especialmente las fechas, horarios y procedimientos correspondientes a cada ventana de venta.