Reacción épica de Boca para meterse en semis

Por tres cabezas del noble Enner Valencia y un final no apto para cardíacos, Boca venció 3-2 a Racing en el Gigante de Arroyito, en el tiro del final, y logró el pase a las semifinales de la Copa Argentina. Ahora, va por Banfield.

El resultado terminó castigando a una Academia que fue efectiva, pero que nunca logró sostener el desarrollo del juego. Porque más allá de los goles convertidos, fue el Xeneize quien asumió el protagonismo desde el inicio, manejó la pelota durante gran parte de la tarde y buscó constantemente los caminos hacia el arco rival.

El clásico arrancó con intensidad. Racing avisó antes de los dos minutos con un potente remate de Ortegoza que encontró una buena respuesta de Brey. Del otro lado, Boca mostró una mejor circulación de balón y encontró en Velasco a su jugador más activo, encargado de generar desequilibrio y conectar los ataques. Aunque esa emoción le duró hasta el primer acto.

Sin embargo, cuando parecía que el conjunto de la Ribera tenía el control del partido, la Academia golpeó con una pelota parada. Lodico ejecutó un córner cerrado desde la izquierda y sorprendió a Brey, que no logró reaccionar a tiempo para evitar el gol olímpico que puso el 1-0.

Pese al golpe, Boca no cambió su libreto. Siguió siendo el dueño de la posesión y el equipo que más intentó, aunque volvió a exhibir dificultades en los metros finales. Racing, por su parte, se sintió cómodo esperando y apostando a aprovechar espacios para lastimar.

El complemento comenzó de la mejor manera para la Academia. Tras un aviso de Conechny, Maravilla Martínez aprovechó una pelota suelta en el área luego de un córner y estiró la ventaja a los pocos segundos de juego.

Con el 2-0, Arruabarrena movió el banco y encontró las respuestas que necesitaba. Los ingresos de Villa y Valencia cambiaron por completo el partido. Boca pasó a jugar mucho más cerca del área rival, mientras Racing empezó a retroceder peligrosamente.

Lo que siguió fue la crónica de un empate anunciado, que llevó la rúbrica del ecuatoriano. A los 27 minutos, Valencia descontó de cabeza tras un preciso centro de Blanco. El gol llenó de confianza al Xeneize y de dudas a la Academia. Ocho minutos más tarde, el ecuatoriano volvió a imponerse por arriba y estableció el 2-2 luego de un centro de Villa.

Con el partido roto, Boca tomó definitivamente las riendas. Acorraló a Racing contra su arco y fue en busca de una victoria que parecía inevitable. Y cuando el encuentro se moría y los penales parecían el destino inevitable, apareció una vez más el salvador de Esmeraldas. Otra vez, de cabeza, Valencia firmó el 3-2 definitivo y selló una remontada épica para depositar al Xeneize en las semifinales del certamen federal.