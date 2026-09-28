Uno por uno

ENNER VALENCIA (9)

El hombre clave y necesario para le remontada Xeneize. Cuando más se lo precisaba, mostró su experiencia y calidad aportando un triplete cuando parecía cosa juzgada la clasificación de la Academia a semifinales e incluso el equipo de Arruabarrena no tenía argumentos futbolísticos para soñar con el pase. Tarde ideal para el ecuatoriano.

DI LOLLO SIGUE SIN BRINDAR SEGURIDAD EN DEFENSA (4)

El retorno tras la lesión sigue sin ser el ideal para el defensor central surgido de las inferiores xeneizes. Se lo nota falto de confianza y sigue sin mostrar firmeza en el aspecto defensivo.

GAREANO LLEVÓ BIEN UN PARTIDO QUE ASOMABA COMPLEJO (6)

Como en todo clásico, hubo pierna fuerte y jugadas que podrían haber complicado al juez. Sin embargo, el árbitro no entró en ninguna polémica y terminó teniendo una buena labor.

leandro brey (5)

Pudo haber mostrado una mejor reacción en la apertura del marcador.

leandro lozano (4)

Sufrió en cada ataque de Racing por su sector, sobretodo en el primer tiempo cuando la Academia recostó su juego ofensivo por allí.

lautaro di lollo (4)

Al igual que su compañero de zaga, nunca transmitió seguridad y sufrió el duelo con Maravilla Martínez.

facundo herrera (4)

Inseguro y falto de firmeza en la marca, pero siendo opción para la salida de su equipo mostrando buen pie.

lautaro blanco (6)

Aportó más cuando pasó al ataque que en su labor en defensa. Su precisión en el córner fue clave para el descuento de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena.

santiago ascacibar (5)

Desordenado e impreciso, nunca estuvo cómodo y salió reemplazado en el complemento.

leandro paredes (6)

Pese a mostrar algunos destellos de su excelencia, estuvo lejos de tener un gran partido.

milton delgado (6)

Fue el mediocampista que más despliegue y llegada mostró en el Xeneize.

alan velasco (5)

De mayor a menor, comenzó con un andar indescifrable pero con el pasar de los minutos su nivel diluyó.

miguel merentiel (4)

Desconectado del equipo, tuvo pocas ocasiones y pudo llevar poco peligro al arco defendido por Cambeses.

leonel flores (6)

Tuvo la más clara del partido para Boca, muestra de que sigue siendo quien le aporta algo distinto al equipo de Arruabarrena.

Ingresaron

enner valencia (8)

Con su gol volvió a meter en partido a Boca y no contento con eso, convirtió el del empate y el de la clasificación.

Sebastián villa (8)

No venía siendo determinante, hasta asistir a Valencia para el empatar Xeneize.

carlos palacios (6)

No tuvo demasiada participación y se lo notó aún falto de ritmo, pero fue quien asistió para que Valencia convirtiera el gol de la clasificación a semifinales.

Marco pellegrino (-)

Ingresó con el partido empatado y su equipo en ofensiva, motivo por el cual tuvo pocas intervenciones.

PROMEDIO

5,73