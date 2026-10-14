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PARTIDO POSTERGADO DE LA UNDÉCIMA FECHA

River con un solo objetivo: los Playoffs

Con la vuelta como titular de Thiago Almada, visita a partir de las 19 al sorprendente Sarmiento, del “Colorado” Sava
Thiago Almada volverá a ser titular en River ante Sarmiento / @river

Por Redacción

River, con el objetivo de llegar a los Playoffs, afrontará hoy un partido de riesgo, cuando a partir de las 19, en el estadio Eva Perón, de Junín, enfrente al encumbrado Sarmiento, en el partido postergado de la undécima fecha del Torneo Clausura.

Para este compromiso, elentrenador Leonardo Ponzio volverá a apelar al mismo equipo de sus primeros cuatro partidos gracias al regreso de Thiago Almada, quien el último sábado ingresó desde el banco ante Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Pereyra será quien deje su lugar en el 11.

El triunfo ante el conjunto cordobés del pasado fin de semana le permitió ubicarse a la expectativa en la Zona B y, sobre todo, de la tabla anual.

El Millonario necesita volver a ganar para meterse en zona de playoffs y, al mismo tiempo, para acercarse a la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Por eso, la visita al interior de Buenos Aires adquiere una importancia vital para lo que viene.

La mayor novedad es que Almada volverá a ser titular luego de arrancar desde el banco por el desgarro que lo había tenido al margen de los entrenamientos durante casi tres semanas. A pesar de haber sido la figura de River el último sábado, Pereyra saldrá del equipo para que el campeón del mundo juegue de entrada. El resto del equipo será exactamente el mismo que Ponzio utilizó en sus cinco partidos como técnico de River.

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