Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de River vs. Sarmiento

Santiago Beltrán (5)

Podría haber mostrado otra reacción en el gol. Pero más allá de eso, tuvo buenas apariciones.

Gonzalo Montiel (6)

Se mostró muy activo en ataque, tanto para desbordar, como para participar en la decisión final. De esta manera llegó al gol.

Lucas Martínez Quarta (4)

Nunca encontró la comodidad esperada. Mostró ciertas falencias defensivas. Y para colmo, Contrera lo anticipó en el gol local.

Nicolás Otamendi (6)

Se mostró firme y fue importante para corregir algunos errores provocados por sus compañeros.

Marcos Acuña (5)

Tuvo algunas dificultades para contener los avances del rival y no logró encontrar los caminos para proyectarse en ataque.

Tobías Andrada (5)

Tuvo algunas apariciones, pero le faltó claridad para desequilibrar en el ataque.

Fausto Vera (5)

Tuvo pasajes de buen nivel, aunque otros en donde le costó entrar en juego. Tuvo algunas escapadas al área.

tomás galván (5)

Tuvo injerencia en el gol rival tras despejar para atrás. Pese a eso, no tuvo demasiadas intervenciones sobresalientes.

Thiago Almada (6)

Comenzó impreciso y le faltó claridad para generar peligro. Aunque levantó considerablemente su nivel en el complemento. Asistió en el empate.

ángel Correa (7)

Fue el punto más alto del equipo. Tuvo apariciones interesantes, generó las situaciones más peligrosas y probó varias veces al arco.

Sebastián Driussi (5)

Movedizo dentro y fuera del área, aunque le faltó precisión en la puntada final.

INGRESARON

Francisco Ortega (5)

Se mostró activo y se proyectó varias veces al ataque. Realizó un corte providencial en defensa.

Lautaro Pereyra (5)

Tuvo algunas corridas sin destino con la pelota, y buscó ser alternativa.

Lucas Beltrán (-)

Tuvo una sola intervención, pero no logró aprovecharla.

PROMEDIO: 5,30