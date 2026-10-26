River derrotó con lo justo a Racing y llega en ganador al Superclásico

Buscando seguir metido entre los clasificados a playoff y en puestos de copas en la tabla anual, River recibió a Racing en el estadio Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura en una nueva edición de los clásicos más añejos del fútbol argentino.

El encuentro, comenzó siendo de ida y vuelta, con chances para ambos lados. En primera instancia, el que tuvo que salvar la caída de su arco fue Facundo Cambeses, pero la Academia no tardó en responder y puso a trabajar a Santiago Beltrán.

Poco a poco, luego del cambio obligado por lesión de Aníbal Moreno, la tendencia fue cambiando y con las intervenciones de Thiago Almada y Ángel Correa, el conjunto de Leonardo Ponzio empezó a crecer en juego y a merodear la apertura del marcador. Algo que ocurriría a los 33’ del primer tiempo, con un centro desde la izquierda de ex futbolista de San Lorenzo, Atlético Madrid y Tigres, que Lautaro Rivero conectó de cabeza para poner la pelota en el palo derecho de Cambeses.

A partir de allí, la Banda buscó hacerse de la pelota para defenderse con ella y que los conducidos por Sebastián “Chirola” Romero no tuvieran la oportunidad de acercarse al arco riverplatense.

El conjunto de Avellaneda sintió el golpe de la desventaja y bajó en su rendimiento, pero a pesar de ello tuvo sus oportunidades para llegar a la igualdad.

En el complemento, con las variantes, los de Núñez se aferraron a la ventaja conseguida y los ingresos por parte de la escuadra albiceleste no lograron modificar el trámite del duelo.

Con la falta de respuestas por parte de la visita, que sumó su tercer partido consecutivo sin ganar producto de dos derrotas y un empate, el Millonario se fue conformando con el paso del encuentro con la ventaja inicial que le terminó dando nuevamente los tres puntos, en esta oportunidad vitales para ubicarse en el cuarto lugar con 23 unidades en el grupo B y en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual.

Aníbal Moreno salió entre lágrimas y podría perderse el Superclásico

El mediocampista millonario debió abandonar el campo de juego a los 15’ con gestos de dolor y llorando, para dejarle su lugar a Lucas Silva. Con el choque ante Boca del próximo domingo a las 15:00 hs en la Bombonera, la salida del ex mediocampista de Palmeiras encendió las alarmas en el Millonario, que a la baja de Fausto Vera, podría sumarle la del futbolista de 27 años, que venía de dejar atrás una lesión sufrida en la zona lumbar en la eliminación por Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe.