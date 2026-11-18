La organización de la Copa Argentina definirá la sede oficial para la gran final entre Boca y Platense, encuentro programado para el miércoles 2 de diciembre.

Con las plazas de Córdoba y Mendoza ya descartadas, el estadio Gigante de Arroyito se posiciona como el principal candidato para recibir el partido que consagrará al nuevo campeón federal.

Detrás de la alternativa rosarina, el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero figura en segundo lugar como primera opción de respaldo. En tanto, como última alternativa en carpeta aparece el Estadio Único de La Plata.